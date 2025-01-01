Der Sozialmarkt ist ein stark wachsender und ein sehr reglementierter Markt. Im Pflegebereich regeln beispielsweise gesetzliche Auflagen und Verordnungen den Personaleinsatz und geben spezielle Rechnungs- und Buchführungspflichten vor. Für den steuerlichen Berater stellt der Sozialmarkt somit ein Geschäftsfeld dar, das allerdings auch ein entsprechendes Maß an Fach- und Hintergrundwissen verlangt.Um das Engagement seiner Mitglieder im Sozialmarkt zu fördern, ist DATEV eine Kooperation mit dem bpa eingegangen, einem der führenden Interessensverbände im Sozialmarkt.

Ziel der Kooperation

Ziel der Kooperation ist einerseits der Informationsaustausch und anderseits die gegenseitige Unterstützung bei den jeweiligen branchenbedingten Aktionen. So findet beispielsweise ein regelmäßiger Informationsaustausch über die aktuellen Entwicklungen und Trends im Markt statt. Auch die gegenseitige Unterstützung beim Wissenstransfer der beiden Organisationen gegenüber den jeweiligen Mitgliedern gehört zu den operativen Aufgaben. Beide Seiten können durch die Zusammenarbeit ihre Aktivität gegenüber Mitgliedern und anderen Interessengruppen verbessern.

Der bpa

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) ist die größte Interessensvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Mehr als 7.000 Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund 215.000 Arbeitsplätze und ca. 16.500 Ausbildungsplätze. Das investierte Kapital liegt bei etwa 17 Milliarden Euro. Der bpa hat das satzungsgemäße Ziel, die Belange seiner Mitgliedseinrichtungen zu vertreten gegenüber Gesetzgebern, Behörden, Kassen und Verbänden sowie gegenüber politischen Parteien.

DATEV-Lösung für soziale Einrichtungen

DATEV unterstützt Mitglieder und deren Mandanten im Sozialmarkt mit verschiedenen Angeboten. Neben den passenden Lösungen für Rechnungswesen, Personalwirtschaft, IT-Lösungen und Security bietet DATEV auch verschiedene Weiterbildungsangebote zum Thema an.

