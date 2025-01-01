Highlights

  • Prozessunterstützung bei der Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes
  • Intuitive Cloud-Lösung
  • Integriertes Schulungsmodul für Mitarbeitende
  • 4-Augen-Prinzip bei der Bearbeitung der Meldungen
  • Schnelle Implementierung in die Kanzleiprozesse

Weitere Funktionen
  • Benutzerverwaltung inkl. Rechtestruktur
  • 4-Augenprinzip bei der Rechtevergabe der Meldestelle
  • Hinweisgeber kann die Meldung annonym abgeben
  • Hinweisgeber kann annonym mit der Meldestelle kommunizieren
  • Hinweisgeber kann auf Wunsch die Meldestelle auch persönlich kontaktieren
  • Lückenlose und revisionssichere Dokumentation aller Bearbeitungsschritte
  • Alle europäischen Sprachen sind verfügbar
  • Dashboard mit Reportingfunktionen
  • Einfache Einbindung eines Rechtsanwalts

Schnittstellen

Login mit DATEV

Allgemein

Durch den Login mit DATEV können die DATEV-Zugangsmedien für die Anmeldung in Programmen der DATEV-Marktplatz Partner genutzt werden. Das ermöglicht ein einfaches und sicheres Einloggen.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

Verbundene Anwendungen: Überblick über alle mit DATEV-Authentifizierungsmedien ausgestellte Berechtigungen für Lösungen von DATEV-Marktplatz Partnern für die automatische Datenübertragung.

Hinweis zu IT-Management und -Security

DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT

Die Lösung besteht sowohl aus Cloud- als auch On-Premises-Komponenten (PC-Lösung).

Die Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.

Die Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.

Durch das Hosting der On-Premises-Komponenten können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung / DATEV-SmartIT Leistungsübersicht bzw. die aktuelle Preisliste.

Für DATEVasp kann die Prüfung für eine mögliche Installation der PC-Lösung im Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument „DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden“).
Für DATEV-SmartIT kann die Installation der PC-Lösung im Serviceportal bzw. direkt beim Hersteller beauftragt werden (siehe Leistungsübersicht „DATEV-SmartIT Leistungsübersicht“).

Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.

Preis

Ab 94,00 Euro/Monat

Weitere Preisinformationen auf der Website des Partners.

Zertifizierungen

Datenschutz und Informationssicherheit

Ein ISO 27.001-Zertifikat für das Unternehmen DATA Security GmbH, durch LL-C Certification erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 25.05.2026, liegt vor.

Geltungsbereich: Sämtliche Prozesse zur Bereitstellung und zum Betrieb von Cloud-Lösungen sowie die Erbringung der dazugehörigen Dienstleistungen im Bereich Compliance.

Link zum Zertifikat

 

