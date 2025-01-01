Highlights
- Prozessunterstützung bei der Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes
- Intuitive Cloud-Lösung
- Integriertes Schulungsmodul für Mitarbeitende
- 4-Augen-Prinzip bei der Bearbeitung der Meldungen
- Schnelle Implementierung in die Kanzleiprozesse
Weitere Funktionen
- Benutzerverwaltung inkl. Rechtestruktur
- 4-Augenprinzip bei der Rechtevergabe der Meldestelle
- Hinweisgeber kann die Meldung annonym abgeben
- Hinweisgeber kann annonym mit der Meldestelle kommunizieren
- Hinweisgeber kann auf Wunsch die Meldestelle auch persönlich kontaktieren
- Lückenlose und revisionssichere Dokumentation aller Bearbeitungsschritte
- Alle europäischen Sprachen sind verfügbar
- Dashboard mit Reportingfunktionen
- Einfache Einbindung eines Rechtsanwalts
Login mit DATEV
Durch den Login mit DATEV können die DATEV-Zugangsmedien für die Anmeldung in Programmen der DATEV-Marktplatz Partner genutzt werden. Das ermöglicht ein einfaches und sicheres Einloggen.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
Verbundene Anwendungen: Überblick über alle mit DATEV-Authentifizierungsmedien ausgestellte Berechtigungen für Lösungen von DATEV-Marktplatz Partnern für die automatische Datenübertragung.
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Lösung besteht sowohl aus Cloud- als auch On-Premises-Komponenten (PC-Lösung).
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Durch das Hosting der On-Premises-Komponenten können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung / DATEV-SmartIT Leistungsübersicht bzw. die aktuelle Preisliste.
Für DATEVasp kann die Prüfung für eine mögliche Installation der PC-Lösung im Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument „DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden“).
Für DATEV-SmartIT kann die Installation der PC-Lösung im Serviceportal bzw. direkt beim Hersteller beauftragt werden (siehe Leistungsübersicht „DATEV-SmartIT Leistungsübersicht“).
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Ein ISO 27.001-Zertifikat für das Unternehmen DATA Security GmbH, durch LL-C Certification erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 25.05.2026, liegt vor.
Geltungsbereich: Sämtliche Prozesse zur Bereitstellung und zum Betrieb von Cloud-Lösungen sowie die Erbringung der dazugehörigen Dienstleistungen im Bereich Compliance.
