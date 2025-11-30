Highlights
- Arbeitsteilig mit dem Mandanten einsetzbar
- Hohe Sicherheit durch moderne Verschlüsselung
- Einfache, intuitive, multimediale und barrierefreie Meldungseingabe
- Fallbearbeitung mit integriertem Fallmanagement
- Benutzer- und Rechteverwaltung für aufgabenbezogene Benutzerprofile
Weitere Funktionen
- Erfüllung verschiedener Regulatorien
- Anonyme Meldungserfassung von vertraulichen Hinweisen und deren Bearbeitung
- Flexibles Rollen- und Rechtekonzept, durch das Dritte für die Bearbeitung freigeschaltet werden können
- Sichere Kommunikation über ein geschütztes und digitales Postfach
- Standardmäßig in mehr als 80 Sprachen für Hinweisgebende verfügbar und global einsetzbar
- Flexible Kombination weiterer Meldekanäle wie E-Mail und Telefon
- Umfassende Bewertung, Evaluierung und Dokumentation der Arbeitsschritte
- Effizientes Reporting durch Echtzeit-Statistiken und Dashboards
- Einfache, intuitive Bedienbarkeit und Barrierefreiheit
- Webbasierte Lösung (Software as a Service), die in einem deutschen Hochsicherheitszentrum gehostet wird
Schnittstellen
Keine Schnittstelle zur DATEV-Software notwendig.
Preis
Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Vorteile für DATEV-Mitglieder
Gönnen Sie sich das exklusive Angebot für DATEV-Mitglieder und freuen Sie sich über Vergünstigungen.
Zertifizierungen
Datenschutz und Informationssicherheit
Ein ISO 27.001-Zertifikat für das Unternehmen EQS Group GmbH, durch die DQS GmbH erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 08.05.2028, liegt vor.
Geltungsbereich: Das EQS Informationssicherheits-Managementsystem umfasst die Entwicklung und den Betrieb von webbasierten Applikationen. Es beinhaltet das Management von Informationen und Geschäftsprozessen, welche die Entwicklung und den Betrieb dieser Produkte unterstützen.
Disclaimer
Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.
DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.
Digitale Barrierefreiheit
Ein Zertifikat nach WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), durch TÜV TRUST IT TÜV AUSTRIA GmbH erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 30.11.2025, liegt vor.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
