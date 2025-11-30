Ein ISO 27.001-Zertifikat für das Unternehmen EQS Group GmbH, durch die DQS GmbH erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 08.05.2028, liegt vor.

Geltungsbereich: Das EQS Informationssicherheits-Managementsystem umfasst die Entwicklung und den Betrieb von webbasierten Applikationen. Es beinhaltet das Management von Informationen und Geschäftsprozessen, welche die Entwicklung und den Betrieb dieser Produkte unterstützen.

Link zum Zertifikat

Disclaimer

Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.

DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.