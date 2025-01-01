Highlights
- Zulassungsprozess komplett online (auch für Berufsausübungsgesellschaften)
- Automatische Datenübernahme nach DATEV und das Amtliche Anwaltsverzeichnis
- Online-Anwendung für Kammermitglieder und Kammermitarbeitende
- Individualisiertes Design für jede Kammer
- Geplant: Anbindung an das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA)
Weitere Funktionen
- Einfache Adressänderungen für Mitglieder mit Validierung
- Digitale Zulassungsanträge für neue und bestehende Mitglieder
- Angaben zur Pflichtverteidigung mit direkter Übernahme ins Bundesweite Amtliche Anwaltsverzeichnis
- Automatisierte Übergabe von Antragsformularen inkl. Anlagen an DATEV DMS für Berufsorganisationen
- Benachrichtigungen per E-Mail über Annahme oder Ablehnung von Anträgen
- Filterfunktionen für Kammermitarbeitende zur besseren Organisation von Anträgen
- Geplante Erweiterung: Digitale Erfassung und Verwaltung der Fortbildungsnachweise für Fachanwaltschaften
Zum Partner
Mehr Infos unter:
Schnittstellen
Verwaltung von Personendaten der Berufsträger
Allgemein
Mit der Schnittstelle Verwaltung von Personendaten der Berufsträger können definierte und freigegebene Personenstammdaten mit DATEV Berufsorganisation ausgetauscht werden.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
DATEV DMS für Berufsorganisationen CSV-Schnittstelle
Allgemein
Mit der Datei-Schnittstelle DATEV DMS für Berufsorganisationen CSV-Schnittstelle können Personenstammdaten sowie generierte Dokumente aus der Partnerlösung über DATEV DMS Import-Tools für Berufsorganisationen in das DATEV DMS für Berufsorganisationen übergeben werden.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Lösung besteht sowohl aus Cloud- als auch aus On-Premise-Komponenten (PC-Lösung).
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden. Der Einsatz dieser Lösung unter DATEV-SmartIT ist nicht möglich.
Durch das Hosting der On-Premise-Komponenten können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung bzw. die aktuelle Preisliste.
Für DATEVasp kann die Prüfung für eine mögliche Installation der PC-Lösung im Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden).
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preis
Ab 680,00 Euro/Monat.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.