Highlights
- Permanente Verfügbarkeit der Terminvergabe
- Entlastung von Personal und Telefonleitungen
- Weniger "No-Shows" durch automatische Terminbestätigung und -erinnerung
- Neukundengewinnung über das Internet
- Bequeme Auswahl des besten Termins für Mandanten
Weitere Funktionen
- Online-Terminvereinbarung für klassische Internetbrowser und Smartphones
- Flexible Abbildung von Terminbuchungsregeln
- Automatische Buchungsbestätigung per E-Mail
- Automatische Terminerinnerung per E-Mail oder SMS
- Videochat-Integration
- Online-Payment
- Mehrsprachigkeit
- Synchronisation mit MS Exchange und Outlook 365
- Ressourcenverwaltung (Räume, Geräte, etc..)
- Test- und Produktionsumgebung mit Transportsystem
Terminland ergänzt
Das Produkt ergänzt keine DATEV-Lösung. Es dient als Produktportfolioerweiterung im Bereich Online-Terminvereinbarung.
Schnittstellen
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Lösung besteht sowohl aus Cloud- als auch aus On-Premise-Komponenten (PC-Lösung).
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden. Der Einsatz dieser Lösung unter DATEV-SmartIT ist nicht möglich.
Durch das Hosting der On-Premise-Komponenten können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung bzw. die aktuelle Preisliste.
Für DATEVasp kann die Prüfung für eine mögliche Installation der PC-Lösung im Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden).
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
DATEVnet
Die Lösung kann nach Angaben des Herstellers in Verbindung mit DATEVnet genutzt werden.
Hierzu ist allerdings eine individuelle Konfiguration der Proxy-Einstellungen in der Lösung erforderlich, die im Dokument DATEVnet Proxy-Konfiguration für Webbrowser beschrieben ist. Wie diese zu hinterlegen ist entnehmen Sie bitte der Dokumentation des Herstellers.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
