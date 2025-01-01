Art.-Nr. 99886 | Software

Auswertungen Personalwirtschaft online

  • Sicherer Online-Zugriff auf alle Auswertungen

Hinweis: Auswertungen online Personalwirtschaft ist Bestandteil von DATEV Unternehmen online. Das Produkt kann von Anwendern des DATEV-Mehrwert-Angebots kostenfrei genutzt werden.

Browserbasierter Einblick in die Lohndaten im DATEV-Rechenzentrum

Auswertungen online Personalwirtschaft gestattet Ihnen den Zugriff auf mehrere Kalenderjahre. Auswertungen können zu jedem Zeitpunkt gedruckt und exportiert werden. Die Funktion "Report erstellen" erlaubt darüber hinaus einen Vergleich mehrerer abgerufener Auswertungen miteinander, eine Kumulation der Werte oder Durchschnitte.

Eine DATEV-Systemumgebung ist nicht erforderlich, ein Internet-Zugang reicht aus, um die Anwendung zu nutzen. Dabei ist der Zugriff auf die Daten über die DATEV-SmartCard oder DATEV mIDentity abgesichert. Sie können individuell steuern, welche Auswertungen und Datenbestände der jeweilige Benutzer einsehen kann.

  • Sicherer Online- Aufruf von Auswertungen wie Brutto/Netto-Abrechnung, SV-Nachweis, Lohnjournal, Beitragsnachweis, Lohnsteuer-Anmeldung, Lohnartenwerte, Personalkosten, Buchungsbeleg im DATEV-Rechenzentrum
Signet DATEV-Cloud

Verfügbar in der DATEV-Cloud

Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.

Weitere Informationen finden Sie hier.

