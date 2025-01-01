Browserbasierter Einblick in die Lohndaten im DATEV-Rechenzentrum

Auswertungen online Personalwirtschaft gestattet Ihnen den Zugriff auf mehrere Kalenderjahre. Auswertungen können zu jedem Zeitpunkt gedruckt und exportiert werden. Die Funktion "Report erstellen" erlaubt darüber hinaus einen Vergleich mehrerer abgerufener Auswertungen miteinander, eine Kumulation der Werte oder Durchschnitte.

Eine DATEV-Systemumgebung ist nicht erforderlich, ein Internet-Zugang reicht aus, um die Anwendung zu nutzen. Dabei ist der Zugriff auf die Daten über die DATEV-SmartCard oder DATEV mIDentity abgesichert. Sie können individuell steuern, welche Auswertungen und Datenbestände der jeweilige Benutzer einsehen kann.