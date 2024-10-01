DATEV aktuell 03/2024

Wir unterstützen Sie – mit innovativen Lösungen ganz nach Ihrem Bedarf

Effiziente Prozesse sind der Motor einer Kanzlei. Je besser sie laufen, desto besser sind die Ergebnisse. Innovative, digitale Lösungen bringen Sie voran. Ob künstliche Intelligenz, durchdachte Software-Lösung oder eine einfache Anbindung von Drittanbieter-Software – DATEV ist Ihr Partner, um Sie bestmöglich zu unterstützen. In dieser Ausgabe lesen Sie, wie Sie Kanzleiprozesse vereinfachen und dadurch beschleunigen können.

Lesen Sie in dieser Ausgabe, wie ein zweiter KI-gestützter Automatisierungsservice Sie im Rechnungswesen unterstützt. Außerdem stellen wir Ihnen die Lösung DATEV Analyse und Planung vor. Mit Steigern und einer automatischen Steuerberechnung wird eine Erfolgsplanung erstellt. Auch mit DATEV Vermietung und Verpachtung wird vieles einfacher. Sie können Sachverhalte komfortabel erfassen, auswerten und in die Anlage(n) V der Steuerprogramme übergeben. Neben den klassischen DATEV-Softwareprodukten ist es mittlerweile nahezu unumgänglich, über kleine und große Helfer anderer Softwarehersteller die eigenen Arbeitsprozesse zu optimieren. Sie erfahren, mit welchen Neuerungen DATEV Ihnen die Anbindung vereinfacht. Abschließend lernen Sie einen Entwicklungspfad kennen, der Ihrem Team in vier Schritten ermöglicht, digitale Tools effektiv zu nutzen und bestehende Prozesse zu optimieren.