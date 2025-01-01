DATEV Anwalt classic - Modul 1 der Neuanwenderausbildung
- Der DATEV Arbeitsplatz
- Datensuche und Filtermöglichkeiten
- Aktenanlage
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
In diesem Lernvideo lernen Sie verschiedene Grundfunktionen von DATEV Anwalt classic kennen, um diese effizient im Kanzleialltag einzusetzen. Neben dem DATEV Arbeitsplatz erläutern wir Ihnen die Datensuche sowie die einzelnen Filtermöglichkeiten, zeigen Ihnen die Aktenanlage und den Umgang mit der Hilfe.
Die Ausbildung für Neuanwender ist in mehrere Module unterteilt. Sie können diese Module je nach Kenntnisstand und Interesse einzeln bestellen. Für eine umfassende Information empfehlen wir Ihnen alle Module der Neuanwenderausbildung DATEV Anwalt classic.
Themen
-
Der DATEV Arbeitsplatz
-
Datensuche und Filtermöglichkeiten
-
Aktenanlage
-
Hilfe
Details
Teilnehmerkreis
- Neuanwender von DATEV Anwalt classic
- Neue Mitarbeiter in der Kanzlei
Fachliche Voraussetzungen
- Keine speziellen DATEV-Programmkenntnisse erforderlich
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Christian Weiß
Rechtsanwalt, Kanzlei Weiß Regensburg
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.