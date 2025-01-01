Art.-Nr. 77985 | Lernvideo (Vortrag)

DATEV Anwalt classic - Modul 1 der Neuanwenderausbildung

Grundlagenwissen für DATEV Anwalt classic Neuanwender und neue Mitarbeiter: DATEV Arbeitsplatz, Datensuche und Filtermöglichkeiten, Aktenanlage.
  • Der DATEV Arbeitsplatz
  • Datensuche und Filtermöglichkeiten
  • Aktenanlage
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 1,5 Std.
Nutzungsdauer 24 Monate
Vorschau

Inhalte

Beschreibung

In diesem Lernvideo lernen Sie verschiedene Grundfunktionen von DATEV Anwalt classic kennen, um diese effizient im Kanzleialltag einzusetzen. Neben dem DATEV Arbeitsplatz erläutern wir Ihnen die Datensuche sowie die einzelnen Filtermöglichkeiten, zeigen Ihnen die Aktenanlage und den Umgang mit der Hilfe.

Die Ausbildung für Neuanwender ist in mehrere Module unterteilt. Sie können diese Module je nach Kenntnisstand und Interesse einzeln bestellen. Für eine umfassende Information empfehlen wir Ihnen alle Module der Neuanwenderausbildung DATEV Anwalt classic.

Themen

  • Der DATEV Arbeitsplatz

  • Datensuche und Filtermöglichkeiten

  • Aktenanlage

  • Hilfe

Details

Teilnehmerkreis

  • Neuanwender von DATEV Anwalt classic
  • Neue Mitarbeiter in der Kanzlei

Fachliche Voraussetzungen

  • Keine speziellen DATEV-Programmkenntnisse erforderlich

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referent

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Christian Weiß

Rechtsanwalt, Kanzlei Weiß Regensburg

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

