DATEV Anwalt classic - Modul 1 der Neuanwenderausbildung

In diesem Lernvideo lernen Sie verschiedene Grundfunktionen von DATEV Anwalt classic kennen, um diese effizient im Kanzleialltag einzusetzen. Neben dem DATEV Arbeitsplatz erläutern wir Ihnen die Datensuche sowie die einzelnen Filtermöglichkeiten, zeigen Ihnen die Aktenanlage und den Umgang mit der Hilfe.

Die Ausbildung für Neuanwender ist in mehrere Module unterteilt. Sie können diese Module je nach Kenntnisstand und Interesse einzeln bestellen. Für eine umfassende Information empfehlen wir Ihnen alle Module der Neuanwenderausbildung DATEV Anwalt classic.