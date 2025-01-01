Mit dem Programm DATEV Beleganzeige Drittanbieter können Sie einen Buchungssatz in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen mit einem digitalen Belegbild verknüpfen, das in einem DATEV-unabhängigen Dokumenten-Management-System archiviert ist (sog. Fremd-DMS).

Mit der DATEV Beleganzeige Drittanbieter kann über den Beleglink am Buchungssatz ein verknüpfter Beleg im Fremd-DMS aufgerufen werden. Das Fremdsystem liefert den Buchungssatz inklusive des Beleglinks nach DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen und hinterlegt die zugehörige Rechnung als Belegbild im Drittanbieter-DMS.

Dieses Belegbild können Sie in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen mit Klick auf das Vorschau-Symbol ansehen. Darüber hinaus kann das Drittanbieter-DMS den Beleglink auslesen und den entsprechenden Beleg im eigenen Viewer öffnen.