DATEV Beleganzeige Drittanbieter
- Verknüpft Buchungssätze aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Mittelstand Faktura mit Belegen, die in einem Drittanbieter-Dokumentenmanagementsystem archiviert sind. Kann nicht mit DATEVasp Mandantenanbindung eingesetzt werden.
Inhalte
Beschreibung
Mit dem Programm DATEV Beleganzeige Drittanbieter können Sie einen Buchungssatz in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen mit einem digitalen Belegbild verknüpfen, das in einem DATEV-unabhängigen Dokumenten-Management-System archiviert ist (sog. Fremd-DMS).
Mit der DATEV Beleganzeige Drittanbieter kann über den Beleglink am Buchungssatz ein verknüpfter Beleg im Fremd-DMS aufgerufen werden. Das Fremdsystem liefert den Buchungssatz inklusive des Beleglinks nach DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen und hinterlegt die zugehörige Rechnung als Belegbild im Drittanbieter-DMS.
Dieses Belegbild können Sie in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen mit Klick auf das Vorschau-Symbol ansehen. Darüber hinaus kann das Drittanbieter-DMS den Beleglink auslesen und den entsprechenden Beleg im eigenen Viewer öffnen.
Leistungen
ELO DMS wird standardmäßig unterstützt.
Weitere Informationen zur Konfiguration von DATEV Beleganzeige Drittanbieter finden Sie in folgendem Hilfe-Dokument:
Hinweis
Lizenzen
Die DATEV Beleganzeige Drittanbieter ist eine Einzelplatzanwendung, die auf jedem Arbeitsplatz mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen separat zu installieren ist. Sie benötigen daher ebenso viele Lizenzen für die DATEV Beleganzeige Drittanbieter wie Sie Lizenzen für DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen besitzen.
DATEVasp Mandantenanbindung
DATEV Beleganzeige Drittanbieter ist nicht mit DATEVasp Mandantenanbindung einsetzbar.