DATEV Digitalisierungs-Service Dokumente
- Sichere Digitalisierung unter zertifizierten Standards bei DATEV
- Entlastung der Mitarbeitenden von der physischen Posteingangsbearbeitung
- Flexible und zeitnahe digitale Dokumentenverfügbarkeit
Inhalte
Beschreibung
Das DATEV Digital & Print Solution Center mit eigenem Scanzentrum bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Eingangspost unter zertifizierten Standards für Informationssicherheit zu digitalisieren. Datensicherheit hat für DATEV höchste Priorität, die Rahmenbedingungen für die Abwicklung Ihrer Aufträge sind daher sichergestellt.Wir beraten Sie persönlich zu Ihren individuellen Anforderungen und finden eine maßgeschneiderte Lösung für Ihren Bedarf.
Der Prozess zur Digitalisierung von Dokumenten
Postfach einrichten: Voraussetzung für die Nutzung des Digitalisierungs-Service ist ein Postfach in Nürnberg. Sie bestimmen, welche Eingangspost an die Postfach-Adresse gesendet wird, indem Sie Ihre ausgewählten Versender über die neue Adressangabe informieren.
Postfach leeren: Das Postfach wird einmal pro Tag von der Deutschen Post oder DATEV geleert.
Aufbereiten: Nach Eingang bei DATEV werden die Briefe für den Scanvorgang vorbereitet. Heftungen werden entfernt und die Dokumente nach vorgegeben Kriterien sortiert, sowie ggf. Bescheide getrennt.
Digitalisieren: DATEV scannt Ihre Eingangspost gemäß der DATEV DMS-Empfehlung in schwarz/weiß sowie in einer Auflösung von 300 dpi. Das Speicher-Format ist ein durchsuchbares PDF mit aufgebrachtem Posteingangs-Stempel, das ein schnelles Auffinden im Arbeitsalltag ermöglicht. Die Auflösung sowie das Ausgabeformat können auf Wunsch angepasst werden.
Bereitstellen: Die Daten werden online zum Abruf von einem SFTP-Server oder alternativ zum Empfang via DATEV Smart Transfer bereitgestellt.
Zurücksenden oder entsorgen: Im vorab vereinbarten Zeitintervall senden wir die Originaldokumente Ihrer Eingangspost an Ihren Kanzleistandort. Alternativ können entsprechende Dokumente auch im DATEV-eigenen Entsorgungszentrum vernichtet werden.
Leistungen
Digitalisierung von Archiven
Digitalisierung von Personalakten
Belegdigitalisierung für DATEV Unternehmen online
Aufbereitung von Unterlagen
Sichere Vernichtung von Dokumenten im DATEV-eigenen Entsorgungszentrum
Beratung
Für mehr Informationen mailen Sie bitte an datev_scanzentrum@datev.de