Art.-Nr. 78539 | Veranstaltungen

DATEV Info online: Digitalisierung im Lohn - jetzt loslegen

  • DATEV Info online
  • DATEV-Expertinnen und Experten informieren
  • Fragerunde und Austausch
Einmalig
0,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Inhalte

Beschreibung

Die Einführung digitaler, einheitlicher Prozesse beim Daten- und Dokumentenaustausch mit Mandantinnen und Mandanten macht sich im klassischen Kanzleigeschäft der Lohn- und Gehaltsabrechnung deutlich bemerkbar: durch mehr Effizienz. Es bieten sich zahlreiche Ansatzpunkte, um Ihre Aufgaben rund um die Lohn- und Gehaltsabrechnung zu optimieren – von zeitsparenden Zusatzfunktionen für Ihre Software über digitale Plattformen zur Bereitstellung und zum Austausch von Lohnauswertungen und -dokumenten.

DATEV Unternehmen online sorgt für einen durchgängig digitalen Prozess in der Finanzbuchführung und Lohnabrechnung. Nach Abschluss der Entgeltabrechnung stellen Sie die Lohnauswertungen über die sichere Cloud-Anwendung bereit. Zudem können Sie Zahlungsvorschläge generieren, die Ihre Mandantinnen und Mandanten per Überweisungen schnell freigeben können.

Mit DATEV Arbeitnehmer online können Sie die Brutto/Netto-Abrechnung, die Lohnsteuerbescheinigung und den Sozialversicherungsnachweis den Mitarbeitenden Ihrer Mandantinnen und Mandanten online zur Verfügung stellen. Individuelle Benachrichtigungen können Sie über das Lohnprogramm eingeben.

Themen

  • Etablierung eines durchgängig digitalen Prozesses in der Finanzbuchführung und Lohnabrechnung

  • Abrechnungen und Bescheinigungen rund um die Lohnabrechnung bereitstellen

Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

Steuerberaterinnen und Steuerberater/Kanzleien, die sich zum Thema Personalwirtschaft informieren möchten.

Dauer

Ca. 2 Stunden

Referierende

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Preise

Art.-Nr. 78539 | Veranstaltungen

DATEV Info online: Digitalisierung im Lohn - jetzt loslegen

Einmalig
0,00 €
Termin buchen