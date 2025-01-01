DATEV Info online

Die Einführung digitaler, einheitlicher Prozesse beim Daten- und Dokumentenaustausch mit Mandantinnen und Mandanten macht sich im klassischen Kanzleigeschäft der Lohn- und Gehaltsabrechnung deutlich bemerkbar: durch mehr Effizienz. Es bieten sich zahlreiche Ansatzpunkte, um Ihre Aufgaben rund um die Lohn- und Gehaltsabrechnung zu optimieren – von zeitsparenden Zusatzfunktionen für Ihre Software über digitale Plattformen zur Bereitstellung und zum Austausch von Lohnauswertungen und -dokumenten.

DATEV Unternehmen online sorgt für einen durchgängig digitalen Prozess in der Finanzbuchführung und Lohnabrechnung. Nach Abschluss der Entgeltabrechnung stellen Sie die Lohnauswertungen über die sichere Cloud-Anwendung bereit. Zudem können Sie Zahlungsvorschläge generieren, die Ihre Mandantinnen und Mandanten per Überweisungen schnell freigeben können.

Mit DATEV Arbeitnehmer online können Sie die Brutto/Netto-Abrechnung, die Lohnsteuerbescheinigung und den Sozialversicherungsnachweis den Mitarbeitenden Ihrer Mandantinnen und Mandanten online zur Verfügung stellen. Individuelle Benachrichtigungen können Sie über das Lohnprogramm eingeben.