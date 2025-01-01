Art.-Nr. 77391 | Veranstaltungen

DATEV Info online: ELO for DATEV - Digitales Dokumentenmanagement für Unternehmen

Einmalig
0,00 €
Inhalte

Beschreibung

ELO for DATEV ist eine leistungsstarke Lösung, speziell für selbstbuchende Unternehmen, die DATEV-Software nutzen. Sie vereinfacht die Dokumentenverwaltung und Belegfreigabe, sorgt für Revisionssicherheit und beschleunigt die automatische Erkennung und Verarbeitung von Rechnungen. So werden Arbeitsprozesse und die Buchhaltung effizienter gestaltet.

 Erfahren Sie mehr darüber, wie Ihre selbstbuchenden Mandanten neben dem Rechnungsmanagement weitere Unternehmensprozesse ganzheitlich über ein ELO-System abbilden können und Sie als Kanzlei digital mit Ihren Mandanten zusammenarbeiten können.

Themen
  • Produktnutzen
  • LIVE-Einblick in den Prüfungsprozess und Übergabe in DATEV Rechnungswesen-Derivate
  • Entscheidungshilfe DATEV Unternehmen online und ELO
  • Kollaboration zwischen Kanzlei & Mandant
  • Preisbeispiel
  • Ausblick in die Weiterentwicklung
Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

Steuerberatende, die Ihre selbstbuchenden Mandanten im Bereich der Digitalisierung unterstützen wollen.

Dauer

Ca. 1 Stunde

Referierende

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Preise

