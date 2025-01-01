ELO for DATEV ist eine leistungsstarke Lösung, speziell für selbstbuchende Unternehmen, die DATEV-Software nutzen. Sie vereinfacht die Dokumentenverwaltung und Belegfreigabe, sorgt für Revisionssicherheit und beschleunigt die automatische Erkennung und Verarbeitung von Rechnungen. So werden Arbeitsprozesse und die Buchhaltung effizienter gestaltet.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Ihre selbstbuchenden Mandanten neben dem Rechnungsmanagement weitere Unternehmensprozesse ganzheitlich über ein ELO-System abbilden können und Sie als Kanzlei digital mit Ihren Mandanten zusammenarbeiten können.