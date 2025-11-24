DATEV Info online

Das neue Branchenpaket für Vereine, Stiftungen und gGmbHs auf Basis des SKR42 löst das bisherige Branchenpaket (SKR49) ab.

Damit bietet DATEV eine anwenderfreundliche und zukunftsfähige Branchenlösung. Die Anwenderinnen und Anwender haben Zeit bis zum 31.12.2024 auf den neuen Kontenrahmen SKR42 umzustellen. Ab 2025 kann nur noch mit SKR42 gebucht werden.

Wir zeigen Ihnen verschiedene Umstellungsmöglichkeiten.