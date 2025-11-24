DATEV Info online: Stellen Sie jetzt von SKR49 auf SKR42 einfach um
Inhalte
Beschreibung
Das neue Branchenpaket für Vereine, Stiftungen und gGmbHs auf Basis des SKR42 löst das bisherige Branchenpaket (SKR49) ab.
Damit bietet DATEV eine anwenderfreundliche und zukunftsfähige Branchenlösung. Die Anwenderinnen und Anwender haben Zeit bis zum 31.12.2024 auf den neuen Kontenrahmen SKR42 umzustellen. Ab 2025 kann nur noch mit SKR42 gebucht werden.
Wir zeigen Ihnen verschiedene Umstellungsmöglichkeiten.
Themen
-
Vorteile des modernisierten Branchenpakets
-
Umstellungstipps
-
Unterstützungsangebote von DATEV
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
- Steuerberatende und deren Mitarbeitende
- Kanzleiorganisationsbeauftragte
Dauer
Ca. 1 Stunde
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Allgemeine Informationen
DATEV Info online (live)
Die Buchung der Veranstaltung ist auch noch am Arbeitstag vor dem gewünschten Termin möglich. Sie erhalten die Bestätigung mit den Zugangsdaten in den DATEV Mitteilungen.
Sie erhalten 14 Tage vor Ihrer Veranstaltung eine Erinnerung per DATEV-Mitteilung an die bei DATEV hinterlegte E-Mail-Adresse. Sie enthält den direkten Link zu Ihrem "virtuellen Veranstaltungsraum" sowie weitere Informationen. Wir bitten Sie, sich etwa 15–30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung einzuloggen.
Die digitale Veranstaltungsunterlage steht Ihnen spätestens am Tag der Veranstaltung unter folgendem Link zur Verfügung: www.datev.de/dio-vortraege
Wir empfehlen Ihnen daher die Unterlage erst am Veranstaltungstag herunterzuladen.
Übrigens: Bei DATEV Info online live können beliebig viele Mitarbeiter über Beamer und Lautsprecherboxen zuhören.