DATEV Info online: Umstellung Unternehmensplanung auf DATEV Analyse und Planung
Inhalte
Beschreibung
Die beiden OnPremise-Programme Unternehmensplanung und Unternehmensanalyse sind zum 31.12.2025 abgekündigt. Als Nachfolgelösung steht die Cloud-Lösung DATEV Analyse und Planung zur Verfügung.
Sie lernen in der Veranstaltung die neue Cloud-Lösung mit ihren Vorteilen kennen und erfahren Hintergründe der Abkündigung.
Wir zeigen Ihnen, wie Sie von Unternehmensplanung auf die neue Cloud-Planung umstellen können.
Dabei gehen wir auch auf einen Funktionsvergleich von Unternehmensplanung und DATEV Analyse und Planung ein.
Daneben haben Sie die Möglichkeit, offene Fragen direkt mit den Referenten zu klären.
Themen
-
Gründe für die Abkündigung von Unternehmensplanung/-analyse
-
Vorstellung der neuen Cloud-Lösung DATEV Analyse und Planung (Live-Vorführung)
-
Vorteile der neuen Lösung
-
Funktionsvergleich
-
Wie läuft die Umstellung ab?
-
Rahmenbedingungen der Umstellung
-
Unterstützung & Hilfen
-
Fragerunde
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Kanzleien und Unternehmen
Dauer
Ca. 1,5 Stunden
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.