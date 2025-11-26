Art.-Nr. 76131 | Veranstaltungen

DATEV Info online: Umstellung Unternehmensplanung auf DATEV Analyse und Planung

  • DATEV Info online
  • DATEV-Expertinnen und Experten informieren
  • Fragerunde und Austausch
Einmalig
0,00 €
Inhalte

Beschreibung

Die beiden OnPremise-Programme Unternehmensplanung und Unternehmensanalyse sind zum 31.12.2025 abgekündigt. Als Nachfolgelösung steht die Cloud-Lösung DATEV Analyse und Planung zur Verfügung.

Sie lernen in der Veranstaltung die neue Cloud-Lösung mit ihren Vorteilen kennen und erfahren Hintergründe der Abkündigung.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie von Unternehmensplanung auf die neue Cloud-Planung umstellen können.

Dabei gehen wir auch auf einen Funktionsvergleich von Unternehmensplanung und DATEV Analyse und Planung ein.

Daneben haben Sie die Möglichkeit, offene Fragen direkt mit den Referenten zu klären.

Themen

  • Gründe für die Abkündigung von Unternehmensplanung/-analyse

  • Vorstellung der neuen Cloud-Lösung DATEV Analyse und Planung (Live-Vorführung)

  • Vorteile der neuen Lösung

  • Funktionsvergleich

  • Wie läuft die Umstellung ab?

  • Rahmenbedingungen der Umstellung

  • Unterstützung & Hilfen

  • Fragerunde

Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

Kanzleien und Unternehmen

Dauer

Ca. 1,5 Stunden

Referierende

Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Mi, 26.11.25 | 
10:30 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Do, 15.01.26 | 
13:30 - 15:00 Uhr
Plätze:

Preise

