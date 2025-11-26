Die beiden OnPremise-Programme Unternehmensplanung und Unternehmensanalyse sind zum 31.12.2025 abgekündigt. Als Nachfolgelösung steht die Cloud-Lösung DATEV Analyse und Planung zur Verfügung.

Sie lernen in der Veranstaltung die neue Cloud-Lösung mit ihren Vorteilen kennen und erfahren Hintergründe der Abkündigung.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie von Unternehmensplanung auf die neue Cloud-Planung umstellen können.

Dabei gehen wir auch auf einen Funktionsvergleich von Unternehmensplanung und DATEV Analyse und Planung ein.

Daneben haben Sie die Möglichkeit, offene Fragen direkt mit den Referenten zu klären.