DATEV Info online: Vom Lohnverwalter - zum Lohngestalter
- DATEV Info online
- DATEV-Expertinnen und Experten informieren
- Fragerunde und Austausch
Inhalte
Beschreibung
In Zeiten des Fachkräftemangels kommt es auf die richtige Vergütung an. Dabei ist ein vernünftiger Grundlohn ebenso wichtig, wie eine individuelle Kombination von Zusatzleistungen.
Themen
-
Marktüblicher Gehaltsansatz über DATEV Personalbenchmark online ermitteln
-
Konzepte für attraktiven Arbeitgeber mit Rechenbeispiel, wie man sich als Arbeitgeber attraktiv positioniert.
-
Umsetzung des erarbeiteten Konzepts im Unternehmen. Nutzung von Schnittstellen auf die bestehenden DATEV Lösungen
-
Präsentiert als mögliche Beratungsleistung durch Kanzleien mit den Marktplatzlösungen von Tasslink und Circula
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Steuerberatende, die sich im Bereich Lohn- und Gehaltsberatung positionieren wollen.
Dauer
Ca. 1,5 Stunden
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.