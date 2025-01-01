Art.-Nr. 77305 | Veranstaltungen

DATEV Info online: Vom Lohnverwalter - zum Lohngestalter

  • DATEV-Expertinnen und Experten informieren
  • Fragerunde und Austausch
Einmalig
0,00 €
In Zeiten des Fachkräftemangels kommt es auf die richtige Vergütung an. Dabei ist ein vernünftiger Grundlohn ebenso wichtig, wie eine individuelle Kombination von Zusatzleistungen.

Themen

  • Marktüblicher Gehaltsansatz über DATEV Personalbenchmark online ermitteln

  • Konzepte für attraktiven Arbeitgeber mit Rechenbeispiel, wie man sich als Arbeitgeber attraktiv positioniert.

  • Umsetzung des erarbeiteten Konzepts im Unternehmen. Nutzung von Schnittstellen auf die bestehenden DATEV Lösungen

  • Präsentiert als mögliche Beratungsleistung durch Kanzleien mit den Marktplatzlösungen von Tasslink und Circula

Steuerberatende, die sich im Bereich Lohn- und Gehaltsberatung positionieren wollen.

Ca. 1,5 Stunden

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

