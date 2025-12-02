Art.-Nr. 78208 | Veranstaltungen
DATEV Live-Talk - Umstieg auf DATEV
- Live-Programmdemos
- Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden
- Fahrplan Kanzlei-Umstieg auf DATEV
EinmaligPreis- und Lieferinformationen
0,00 €
Inhalte
Beschreibung
Die Digitalisierung hat den steuerberatenden Berufsstand längst erreicht und wird die Arbeit und Prozesse in Kanzleien nachhaltig verändern.
Erfahren Sie, wie DATEV Sie mit digitalen Arbeits- und Geschäftsprozessen in der Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten unterstützt und wie Sie Ihre Kanzlei durch einen Umstieg auf DATEV in eine erfolgreiche Zukunft führen können.
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Steuerberaterinnen und Steuerberater
Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider
Kanzlei-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter
Dauer
ca. 3 Stunden
Referenten
DATEV-Mitarbeitende
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
0000 Virtuell Virtuell
Di, 02.12.25 |
09:00 - 14:00 Uhr
Plätze:
Preise
