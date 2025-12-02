Art.-Nr. 78208 | Veranstaltungen

DATEV Live-Talk - Umstieg auf DATEV

  • Live-Programmdemos
  • Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden
  • Fahrplan Kanzlei-Umstieg auf DATEV
Einmalig
0,00 €
Termin buchen

Inhalte

Beschreibung

Die Digitalisierung hat den steuerberatenden Berufsstand längst erreicht und wird die Arbeit und Prozesse in Kanzleien nachhaltig verändern.

Erfahren Sie, wie DATEV Sie mit digitalen Arbeits- und Geschäftsprozessen in der Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten unterstützt und wie Sie Ihre Kanzlei durch einen Umstieg auf DATEV in eine erfolgreiche Zukunft führen können.

Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

Steuerberaterinnen und Steuerberater

Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider

Kanzlei-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter

Dauer

ca. 3 Stunden

Referenten

DATEV-Mitarbeitende

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
0000 Virtuell Virtuell
Di, 02.12.25 | 
09:00 - 14:00 Uhr
Plätze:

Preise

