DATEV Live-Talk - Umstieg auf DATEV

Die Digitalisierung hat den steuerberatenden Berufsstand längst erreicht und wird die Arbeit und Prozesse in Kanzleien nachhaltig verändern.

Erfahren Sie, wie DATEV Sie mit digitalen Arbeits- und Geschäftsprozessen in der Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten unterstützt und wie Sie Ihre Kanzlei durch einen Umstieg auf DATEV in eine erfolgreiche Zukunft führen können.