DATEV-Meterstab

Der DATEV-grün lackierte Maßstab hat einen innenliegenden Winkelbeschlag aus gehärtetem Bandstahl, eine patentierte 90°-Winkeleinrastung sowie eine 4-fache 180°-Anzeige am jeweils ersten und zweiten Glied. Die doppelte Millimeterskalierung in Schwarz unterstützt das exakte Maßnehmen, die gefetteten Dezimalzahlen erleichtern die schnelle Orientierung. Der Meterstab wurde in Deutschland aus Buchenholz hergestellt. Die DATEV-Wortmarke ist beidseitig aufgedruckt.

Maßstablänge: 2 m

Genauigkeitsklasse III

CE-Prüfkennzeichen