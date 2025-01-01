Der mIDentity-Stick ist nicht allein einsetzbar.

Sie benötigen dazu immer eine DATEV SmartCard, die Sie auch separat bestellen können. Nach Einlegen der SmartCard im SIM-Format können Sie die Online-Anwendungen der DATEV nutzen und sich an das DATEV-Rechenzentrum anschalten.

Hinweis: Bei der Bestellung werden die Daten in den Feldern Vor- und Nachname zur Adressierung der personalisierte Anschreiben für die SmartCard genutzt, z.B. PIN/PUK-Brief.

Produktvergleich: Einen Produktvergleich der DATEV Anmeldemedien finden Sie im DATEV Hilfe-Center, Dok. 1024389.