Art.-Nr. 61236 | Hardware

DATEV mIDentity-Stick (ohne SmartCard)

  • Ersatzgerät
  • Nur nutzbar mit einer DATEV SmartCard im SIM-Format
Einmalig
25,00 €
Beschreibung

Der mIDentity-Stick ist nicht allein einsetzbar.

Sie benötigen dazu immer eine DATEV SmartCard, die Sie auch separat bestellen können. Nach Einlegen der SmartCard im SIM-Format können Sie die Online-Anwendungen der DATEV nutzen und sich an das DATEV-Rechenzentrum anschalten.

Hinweis: Bei der Bestellung werden die Daten in den Feldern Vor- und Nachname zur Adressierung der personalisierte Anschreiben für die SmartCard genutzt, z.B. PIN/PUK-Brief.

Produktvergleich: Einen Produktvergleich der DATEV Anmeldemedien finden Sie im DATEV Hilfe-Center, Dok. 1024389.

Bestellhinweis

Die PIN/PUK-Briefe zur SmardCard werden immer an die bei DATEV hinterlegte Adresse des Nutzers versendet. Aus Sicherheitsgründen dürfen sie nicht an andere Adressen umgeleitet werden.

Ersatz-Lesegerät für eine DATEV-SmartCard im SIM-Format.

