DATEV mIDentity-Stick (ohne SmartCard)
- Ersatzgerät
- Nur nutzbar mit einer DATEV SmartCard im SIM-Format
Inhalte
Beschreibung
Der mIDentity-Stick ist nicht allein einsetzbar.
Sie benötigen dazu immer eine DATEV SmartCard, die Sie auch separat bestellen können. Nach Einlegen der SmartCard im SIM-Format können Sie die Online-Anwendungen der DATEV nutzen und sich an das DATEV-Rechenzentrum anschalten.
Hinweis: Bei der Bestellung werden die Daten in den Feldern Vor- und Nachname zur Adressierung der personalisierte Anschreiben für die SmartCard genutzt, z.B. PIN/PUK-Brief.
Produktvergleich: Einen Produktvergleich der DATEV Anmeldemedien finden Sie im DATEV Hilfe-Center, Dok. 1024389.
Bestellhinweis
Die PIN/PUK-Briefe zur SmardCard werden immer an die bei DATEV hinterlegte Adresse des Nutzers versendet. Aus Sicherheitsgründen dürfen sie nicht an andere Adressen umgeleitet werden.
Leistungen
Ersatz-Lesegerät für eine DATEV-SmartCard im SIM-Format.