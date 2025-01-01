DATEV Mittelprüfung ist eine DATEV-Cloud-Schnittstelle des Programms DATEV Mittelbewirtschaftung. Der Service hat keine eigene Oberfläche. Vor der Nutzung von DATEV Mittelprüfung werden alle Bewegungsdaten aus DATEV Mittelbewirtschaftung in die DATEV-Cloud geladen. Die für die Mittelprüfung relevanten Daten werden im Rahmen der Prüfung in der DATEV-Cloud gespeichert.

DATEV Mittelprüfung prüft und aktualisiert die verfügbaren Mittel für Belege, Mittelbindungen, Aufträge und Mittelbereitstellungen in der DATEV-Cloud. Werden die verfügbaren Mittel überschritten, erhalten Sie eine Programmmeldung, über die Sie weitere Aktionen auslösen können, z. B. das Überbuchen der verfügbaren Mittel. Dabei werden auch die benutzerspezifischen Berechtigungen auf die angesprochenen Buchungselemente berücksichtigt.

Die Bereitstellung der Daten aus DATEV Mittelprüfung in der DATEV-Cloud ermöglicht zukünftig die Anbindung bereits bestehender oder neuer DATEV-Cloud-Lösungen (z. B. bewirtschaftungsrelevante Auswertungen in der DATEV-Cloud).