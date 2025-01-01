Art.-Nr. 31206 | DATEV-Fanshop
DATEV-Multifunktionswerkzeug Richartz
- Kompakt, solide und jederzeit einsetzbar
10,89 €
Kurzinfo
Material Edelstahl, Kunststoff
Hersteller Richartz GmbH, Solingen
Maße 10,3 x 4,2 x 2 cm
Gewicht 268 g
Details
Beschreibung
Das Multifunktionswerkzeug mit matt gestrahlten, modernen Griffen aus rostfreiem Edelstahl und schwarzen Kunststoffeinlagen geben sicheren Halt bei jeder Arbeit. Für ein besonders sicheres Arbeiten lassen sich alle ausklappbaren Funktionsteile arretieren. Mit der soliden, schwarzen Gürteltasche ist das Multifunktionswerkzeug immer einsatzbereit. Die DATEV-Wortmarke ist auf einem Griff graviert.
Funktionen:
-
gegossene Zange
-
Drahtschneider
-
Feile/Schlitzschraubendreher
-
Dosenöffner/Kapselheber
-
2 Schlitzschraubendreher
-
Kreuzschlitzschraubendreher
-
kleine Klinge, große Klinge
-
Säge
Preise
