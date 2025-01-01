DATEV-Multifunktionswerkzeug Richartz

Das Multifunktionswerkzeug mit matt gestrahlten, modernen Griffen aus rostfreiem Edelstahl und schwarzen Kunststoffeinlagen geben sicheren Halt bei jeder Arbeit. Für ein besonders sicheres Arbeiten lassen sich alle ausklappbaren Funktionsteile arretieren. Mit der soliden, schwarzen Gürteltasche ist das Multifunktionswerkzeug immer einsatzbereit. Die DATEV-Wortmarke ist auf einem Griff graviert.

Funktionen: