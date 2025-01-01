Art.-Nr. 74110 | Kurzberatung online

DATEV SmartTransfer-Beratung online zum elektronischen Datenaustausch (EDI)

  • Beratung zum Versand strukturierter Rechnungsdatensätze
  • Analsye der Datensatzanforderungen
  • Optionen der technischen Umsetzung
Preis- und Lieferinformationen
Termin wählen

Inhalte

Beschreibung

Strukturierte Rechnungsdatensätze in diversen Formaten wie EDIFACT, XRechnung, ZUGFeRD etc. zu versenden, ist für viele Organisationen eine Ressourcen-technische Hürde. Besonders, wenn es um die Beschaffung einer passenden Lösung geht, das Know-how oder die Implementierung.

DATEV unterstützt Sie mit diesem Beratungsangebot online von der Analyse der Datensatz-Anforderungen bis zu den Optionen einer technischen Umsetzung mit DATEV SmartTransfer.

Themen

Analyse der Anforderungen und Dokumenten-Layouts

  • Prüf- und Bewertungsverfahren von Dokumenten-Layouts, die zum Datenauslesen vorgesehen sind

  • Mitteilung der notwendigen Anpassungen der Dokumenten-Layouts

  • Kriterien und Definition des zu übermittelnden Zieldatensatzes

Definition und Erläuterung der Funktionsvorteile bei DATEV SmartTransfer

  • Prinzip der Datenextraktion- und Konvertierung

  • Dateispezifische Voraussetzungen zur Konvertierung

  • Bedeutung der Vorlagenverwaltung

  • Prüfung des Digitalisierungsstatus und der IT-Systeme für den Einsatz von DATEV SmartTransfer

Preise

Art.-Nr. 74110 | Kurzberatung online

DATEV SmartTransfer-Beratung online zum elektronischen Datenaustausch (EDI)

Termin wählen