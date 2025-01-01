DATEV SmartTransfer-Beratung online zum elektronischen Datenaustausch (EDI)
- Beratung zum Versand strukturierter Rechnungsdatensätze
- Analsye der Datensatzanforderungen
- Optionen der technischen Umsetzung
Inhalte
Beschreibung
Strukturierte Rechnungsdatensätze in diversen Formaten wie EDIFACT, XRechnung, ZUGFeRD etc. zu versenden, ist für viele Organisationen eine Ressourcen-technische Hürde. Besonders, wenn es um die Beschaffung einer passenden Lösung geht, das Know-how oder die Implementierung.
DATEV unterstützt Sie mit diesem Beratungsangebot online von der Analyse der Datensatz-Anforderungen bis zu den Optionen einer technischen Umsetzung mit DATEV SmartTransfer.
Themen
Analyse der Anforderungen und Dokumenten-Layouts
-
Prüf- und Bewertungsverfahren von Dokumenten-Layouts, die zum Datenauslesen vorgesehen sind
-
Mitteilung der notwendigen Anpassungen der Dokumenten-Layouts
-
Kriterien und Definition des zu übermittelnden Zieldatensatzes
Definition und Erläuterung der Funktionsvorteile bei DATEV SmartTransfer
-
Prinzip der Datenextraktion- und Konvertierung
-
Dateispezifische Voraussetzungen zur Konvertierung
-
Bedeutung der Vorlagenverwaltung
-
Prüfung des Digitalisierungsstatus und der IT-Systeme für den Einsatz von DATEV SmartTransfer