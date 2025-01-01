Strukturierte Rechnungsdatensätze in diversen Formaten wie EDIFACT, XRechnung, ZUGFeRD etc. zu versenden, ist für viele Organisationen eine Ressourcen-technische Hürde. Besonders, wenn es um die Beschaffung einer passenden Lösung geht, das Know-how oder die Implementierung.

DATEV unterstützt Sie mit diesem Beratungsangebot online von der Analyse der Datensatz-Anforderungen bis zu den Optionen einer technischen Umsetzung mit DATEV SmartTransfer.