Mit der App DATEV Upload mobil fotografieren Sie Papierbelege mit Ihrem Smartphone und uploaden diese oder schon digital vorliegende Dokumente nach DATEV Unternehmen online oder DATEV Meine Steuern.

Um DATEV Upload mobil nutzen zu können, benötigen Sie

Smartphone mit Kamera (iOS oder Android)

DATEV SmartLogin zur sicheren Authentifizierung

einen Vertrag zu DATEV Unternehmen online oder DATEV Meine Steuern

einen Bestand in DATEV Belege online oder DATEV Meine Steuern

Die beiden für den Upload notwendigen kostenlosen Apps - DATEV SmartLogin und DATEV Upload mobil - finden Sie im App Store von Apple oder im Play Store von Google.