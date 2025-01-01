DATEV Upload mobil
- Einfaches und schnelles Digitalisieren und Übertragen von Belegen
- Intuitive Bedienung
- Einfache Inbetriebnahme
- Simple Handhabung
Kostenlose App zum Übertragen von Belegen und Dokumenten nach DATEV Unternehmen online.
Inhalte
Beschreibung
Mit der App DATEV Upload mobil fotografieren Sie Papierbelege mit Ihrem Smartphone und uploaden diese oder schon digital vorliegende Dokumente nach DATEV Unternehmen online oder DATEV Meine Steuern.
Um DATEV Upload mobil nutzen zu können, benötigen Sie
-
Smartphone mit Kamera (iOS oder Android)
-
DATEV SmartLogin zur sicheren Authentifizierung
-
einen Vertrag zu DATEV Unternehmen online oder DATEV Meine Steuern
-
einen Bestand in DATEV Belege online oder DATEV Meine Steuern
Die beiden für den Upload notwendigen kostenlosen Apps - DATEV SmartLogin und DATEV Upload mobil - finden Sie im App Store von Apple oder im Play Store von Google.
Preise
DATEV Upload mobil
