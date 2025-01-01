Art.-Nr. 99882 | Software

DATEV Upload online

  • Digitale Dokumente komfortabel nach DATEV Unternehmen online hochladen

DATEV Upload online ist eine kostenfreie Zusatzkomponente für DATEV Unternehmen online.

Mit der webbasierten Lösung DATEV Upload online laden Sie digitale Dokumente komfortabel nach DATEV Unternehmen online hoch.

  • Dokumente heften/entheften/drehen

  • Warngrenze für Dateigröße definieren

  • Dateivorschau für Bilddateien (GIF, JPG, JPEG, TIF, PNG, BMP)

  • Belegauswahl per Drag-and-Drop

  • Deutsch- und englischsprachige Benutzeroberfläche

