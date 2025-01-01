Art.-Nr. 99882 | Software
DATEV Upload online
- Digitale Dokumente komfortabel nach DATEV Unternehmen online hochladen
DATEV Upload online ist eine kostenfreie Zusatzkomponente für DATEV Unternehmen online.
Inhalte
Beschreibung
Mit der webbasierten Lösung DATEV Upload online laden Sie digitale Dokumente komfortabel nach DATEV Unternehmen online hoch.
Leistungen
-
Dokumente heften/entheften/drehen
-
Warngrenze für Dateigröße definieren
-
Dateivorschau für Bilddateien (GIF, JPG, JPEG, TIF, PNG, BMP)
-
Belegauswahl per Drag-and-Drop
-
Deutsch- und englischsprachige Benutzeroberfläche
Preise
Art.-Nr. 99882 | Software
DATEV Upload online
DATEV Upload online ist eine kostenfreie Zusatzkomponente für DATEV Unternehmen online.