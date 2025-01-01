DATEVasp Zusatzmodul individuelle Anbindung Drittanbieter
- Installieren individuell geprüfter Drittanbieterlösungen auf DATEVasp-Servern
- Bereitstellen der benötigten Softwarekomponente(n) des Drittanbieters
- Bereitstellen und Wartung der DATEV-Infrastruktur für die Lauffähigkeit der Drittanbieterlösungen
- Preis unabhängig von der Anzahl der User
Hinweis
Im Rahmen des Auftrags zur Prüfung der individuellen Drittanbieterlösung im DATEVasp-Serviceportal wird bei positivem Prüfergebnis der Vertrag zum Zusatzmodul automatisch angelegt.
Die Lizenzen zur Nutzung der jeweiligen Drittanbieterlösung müssen separat direkt beim Hersteller erworben werden.
Inhalte
Beschreibung
Mit dem Zusatzmodul individuelle Anbindung Drittanbieter kann die Prüfung beliebiger Drittanbieterlösungen über das DATEVasp-Serviceportal beauftragt werden. Erfüllt die Drittanbieterlösung die technischen Anforderungen für die DATEVasp-Systemumgebung, wird die Software installiert. Über das Zusatzmodul wird die Bereitstellung der Infrastruktur und die Installation der Softwarekomponente(n) für die jeweilige Drittanbieterlösung und ggf. das Einrichten der jeweiligen DATEV-Schnittstelle berechnet.
Hinweis: Für eventuell zusätzlich benötigte DATEV-Komponenten können weitere Kosten entstehen, z. B. für einen zusätzlichen Fremdsoftwareserver und im laufenden Betrieb z. B. für Updates. Der jeweilige Drittanbieter stellt die Lizenzen für die Softwarelösung und den Anwenderservice bereit.