DATEVasp Zusatzmodul individuelle Anbindung Drittanbieter

Im Rahmen des Auftrags zur Prüfung der individuellen Drittanbieterlösung im DATEVasp-Serviceportal wird bei positivem Prüfergebnis der Vertrag zum Zusatzmodul automatisch angelegt.

Die Lizenzen zur Nutzung der jeweiligen Drittanbieterlösung müssen separat direkt beim Hersteller erworben werden.