Mit der Demoversion des interaktiven BWA-Optimierers können Sie typische Korrekturen der BWA anhand eines Mustermandanten anschaulich demonstrieren. Die Demoversion finden Sie unter "Weitere Informationen".

Mit der Vollversion des interaktiven BWA-Optimierers können Sie nach dem Import der Original-BWA eines Mandanten individuelle Anpassungen vornehmen. Dieses Beratungstool wird in den BWA- und Controllingseminaren besprochen und dort den Teilnehmern kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Seminare finden Sie unter "Weitere Informationen".