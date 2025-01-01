Art.-Nr. 77686 | Online-Seminar (Vortrag)​

Die DATEV-Planungstools in der Praxis

Erste Schritte vom Rechnungswesen über die Planung bis hin zu den Auswertungen als Controllinginstrument
  • Zukunftsfähige Planungstools von DATEV
  • Direkter und schneller Einstieg
  • Komfortable Erstellung Ihrer Planung
  • Aussagekräftige Analyse der Ergebnisse
Einmalig
121,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag)
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 0,5 Tage

Inhalte

Beschreibung

Anhand eines praxisnahen Musterfalls geben wir Ihnen einen kompakten Einblick in die aktuellen Planungstools von DATEV. Sie erfahren, wie Sie die neuen Lösungen – unter anderem als Nachfolgeprodukte der bisherigen Unternehmensplanung – effektiv für Ihre Planung und Analyse einsetzen können. Schritt für Schritt zeigen wir, wie die Tools direkt aus den DATEV-Anwendungen gestartet werden, wie eine vollständige Planung inklusive zukünftiger Zahlungen aufgebaut wird und wie sich die Ergebnisse anschaulich anzeigen und auswerten lassen. Darüber hinaus lernen Sie, Planzahlen komfortabel zu exportieren und zu importieren, um Ihre Prozesse noch effizienter zu gestalten.

Themen
  • Unterjährige Planung auf Basis einer qualitativ hochwertigen Buchführung
  • Monats-/Jahresplanung auf Kostenstellen/Kostenträgern
  • Planungs- und Analysemöglichkeiten mit der Cloud-Planung
  • Erstellung einer zukünftigen Zahlungsübersicht auf Basis der DATEV BWA01
Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Kanzleiführungskräfte
  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
  • (Erfahrene) Anwenderinnen und Anwender
  • Neuanwenderinnen und Neuanwender
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

  • Buchführungskenntnisse in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
  • Grundkenntnisse zur DATEV BWA

Zusatzinformation

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Referentinnen

Portraitbild der referierenden Person Mia Marzeda

Mia Marzeda

Mitarbeiterin DATEV eG

Beratung im Rechnungswesen / Jahresabschluss / Steuern / Betriebswirtschaftliche Beratung / Digitalisierung

Portraitbild der referierenden Person Leslie Gronau

Leslie Gronau

Mitarbeiterin der DATEV eG

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit
Online-Seminar
Mo, 02.02.26 | 
10:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Mo, 23.02.26 | 
10:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Mo, 23.03.26 | 
10:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Mo, 20.04.26 | 
10:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Mo, 08.06.26 | 
10:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Mo, 27.07.26 | 
10:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Fr, 11.09.26 | 
10:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Mo, 26.10.26 | 
10:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Mo, 23.11.26 | 
10:00 - 13:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Mo, 07.12.26 | 
10:00 - 13:00 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

