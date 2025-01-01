Die DATEV-Planungstools in der Praxis

Anhand eines praxisnahen Musterfalls geben wir Ihnen einen kompakten Einblick in die aktuellen Planungstools von DATEV. Sie erfahren, wie Sie die neuen Lösungen – unter anderem als Nachfolgeprodukte der bisherigen Unternehmensplanung – effektiv für Ihre Planung und Analyse einsetzen können. Schritt für Schritt zeigen wir, wie die Tools direkt aus den DATEV-Anwendungen gestartet werden, wie eine vollständige Planung inklusive zukünftiger Zahlungen aufgebaut wird und wie sich die Ergebnisse anschaulich anzeigen und auswerten lassen. Darüber hinaus lernen Sie, Planzahlen komfortabel zu exportieren und zu importieren, um Ihre Prozesse noch effizienter zu gestalten.