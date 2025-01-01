FIBU-Zertifikatsprüfung (SKR03) für Dozierende

Der Zertifikatsprüfung liegt der SKR03 zugrunde.

Um die Prüfung erfolgreich zu absolvieren, sollte sich vorab mit dem zugehörigen Lernzielkatalog, den Lehrmitteln, der Demo-Prüfung sowie den prüfungsrelevanten Inhalten vertraut gemacht werden.

Nähere Informationen zu den Inhalten und Themen der Prüfung finden Sie hier:

Kompakte Informationen rund um das Zertifikat finden Sie unter go.datev.de/bildung-fibu-zertifikat

Den aktuellen Lernzielkatalog finden Sie unter Lernzielkatalog (datev.de)

Hier finden Sie die Referentenversion des Lehrmittels Glaser Leu FIBU/JAHR im Unterricht

Besuchen Sie den folgenden Kurs auf unserer Übungsplattform DATEV Students online Kurs: Musterfall Glaser Leu (datev.de)

Eine Wiederholungsprüfung wird nicht angeboten.

Zur Teilnahme benötigen Sie ein aktives Nutzerkonto auf DATEV Zertifizierungen online.