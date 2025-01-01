FIBU-Zertifikatsprüfung (SKR04) für Dozierende
- Sammeln Sie eigene Prüfungserfahrungen
- Erleben Sie die Prüfungssituation aus der Sicht von Teilnehmenden
- Gewinnen Sie Erkenntnisse für die optimale Prüfungsvorbereitung Ihrer Teilnehmenden
Wichtiger Hinweis
Der Zertifikatsprüfung liegt der SKR04 zugrunde.
Um die Prüfung erfolgreich zu absolvieren, sollte sich vorab mit dem zugehörigen Lernzielkatalog, den Lehrmitteln, der Demo-Prüfung sowie den prüfungsrelevanten Inhalten vertraut gemacht werden.
Nähere Informationen zu den Inhalten und Themen der Prüfung finden Sie hier:
- Kompakte Informationen rund um das Zertifikat finden Sie unter go.datev.de/bildung-fibu-zertifikat
- Den aktuellen Lernzielkatalog finden Sie unter Lernzielkatalog (datev.de)
- Hier finden Sie die Referentenversion des Lehrmittels Glaser Leu FIBU/JAHR im Unterricht
- Besuchen Sie den folgenden Kurs auf unserer Lernplattform DATEV Students online Kurs: Musterfall Glaser Leu (datev.de)
Eine Wiederholungsprüfung wird nicht angeboten.
Zur Teilnahme benötigen Sie ein aktives Nutzerkonto auf DATEV Zertifizierungen online.
Inhalte
Beschreibung
Die Zertifikatsprüfung richtet sich ausschließlich an Dozierende mit eigener DATEV-Dozentennummer sowie an Unterrichtende von freien Bildungseinrichtungen der DATEV-Bildungspartnerschaft, die das Zertifikat DATEV-Anwender Finanzbuchführung (SKR04) anbieten und mit Lernenden bereits durchführen / in Kürze durchführen werden.
Ziel ist es, den Unterrichtenden durch die eigene Prüfungserfahrung zu sensibilisieren, um die Kursteilnehmenden im Unterricht und in Vorbereitung auf die Prüfung kompetent begleiten zu können.
Details
Die Online-Prüfung findet auf der Plattform DATEV Zertifizierungen online statt.
30 Minuten vor Prüfungsbeginn treffen sich die Teilnehmenden und der Referierende im virtuellen Seminarraum zur Begrüßung, zum Abgleich der Anwesenheit und zur Klärung offener Fragen. Den Vouchercode zur Freischaltung der Prüfung auf DATEV Zertifizierungen online erhält der Teilnehmende mit einer gesonderten Mail ca. zwei Wochen vor Prüfungstermin.
Weitere technische Hinweise und weiterführende Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie rechtzeitig vor Seminarbeginn
Ablauf / Dauer
Begrüßung der Teilnehmenden vorab im virtuellen Seminarraum: 30 Minuten (von 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr)
Online-Prüfung: 120 Minuten (von 15:30 Uhr - 17:30 Uhr)
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.