Die Ausbildung junger Menschen ist eine Herausforderung – besonders in den Bereichen Motivation und nachhaltigem Lernen. Unser Gehirn lernt anders, als Viele denken: Es braucht ausreichend Zeit, Emotionen und Fehler, um Wissen zu verankern. Klassische Erklärungen und „einfach dabei sein“ sind oft wenig gehirngerecht. Wie gelingt es also, Auszubildende zu aktivieren, mitzudenken, Fragen zu stellen und motiviert zu lernen?

Dieses Online-Seminar liefert praxisnahe Antworten und richtet sich an alle, die in Ihrer Kanzlei Auszubildende betreuen. Sie erfahren, wie das Gehirn Wissen speichert, warum Stress den Lernprozess hemmt und wie man junge Talente gezielt fördert. Zudem geht es um den sinnvollen Umgang mit Ablenkungen – von der Aufmerksamkeitsspanne bis zum Smartphone.

Nach dem Seminar wissen Sie, wie das Gehirn tickt und wie erfolgreiches Lernen gelingt. Entwickeln Sie Ihre eigene Lehrstrategie, damit Ihre Auszubildenden motiviert und mit Engagement bei der Sache sind.

Bitte beachten: Für dieses Seminar benötigen Sie ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) und eine Webcam.