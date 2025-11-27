Gehirngerechtes Lernen: Wie Sie Ihre Azubis optimal fördern können
- Grundlagen des Lernens aus Sicht der Neurowissenschaft
- Einflussfaktoren auf das Lernen
- Praxisorientierte Methoden für Ausbilderinnen und Ausbilder
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Die Ausbildung junger Menschen ist eine Herausforderung – besonders in den Bereichen Motivation und nachhaltigem Lernen. Unser Gehirn lernt anders, als Viele denken: Es braucht ausreichend Zeit, Emotionen und Fehler, um Wissen zu verankern. Klassische Erklärungen und „einfach dabei sein“ sind oft wenig gehirngerecht. Wie gelingt es also, Auszubildende zu aktivieren, mitzudenken, Fragen zu stellen und motiviert zu lernen?
Dieses Online-Seminar liefert praxisnahe Antworten und richtet sich an alle, die in Ihrer Kanzlei Auszubildende betreuen. Sie erfahren, wie das Gehirn Wissen speichert, warum Stress den Lernprozess hemmt und wie man junge Talente gezielt fördert. Zudem geht es um den sinnvollen Umgang mit Ablenkungen – von der Aufmerksamkeitsspanne bis zum Smartphone.
Nach dem Seminar wissen Sie, wie das Gehirn tickt und wie erfolgreiches Lernen gelingt. Entwickeln Sie Ihre eigene Lehrstrategie, damit Ihre Auszubildenden motiviert und mit Engagement bei der Sache sind.
Bitte beachten: Für dieses Seminar benötigen Sie ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) und eine Webcam.
Themen
Grundlagen des Lernens aus Sicht der Neurowissenschaft
-
Gedächtnis: Wie das Gehirn Wissen speichert und abruft
-
Aufmerksamkeit: Warum unser Gehirn Ablenkungen liebt und was man dagegen tun kann
Einflussfaktoren auf das Lernen
-
Stress: Wie er Lernen behindert – und wie man gegensteuern kann
-
Persönlichkeit: Warum sie das Lernen beeinflusst
-
Pubertät: Warum Azubis manchmal anders „ticken“
Praxisorientierte Methoden für Ausbildende
-
Faktoren des Lernerfolgs: Wie Sie Ihre Azubis optimal unterstützen
-
Der Umgang mit dem Smartphone: Wie Sie Azubis zu einem sinnvollen Einsatz anleiten
-
Die Macht der richtigen Fragen: Wie Sie Azubis zum Nachdenken anregen
-
Mut zum Fragen: Wie man Azubis offenes und angstfreies Fragen ermöglicht
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Referentin
Julia Kunz
Diplom-Kulturwirtin, Master of cognitive neuroscience (aon)
Termine
