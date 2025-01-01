Gründernetzwerk: Geschäftsmodell Zukunftskanzlei - Legen Sie den Grundstein für Ihr erfolgreiches Ka
Denken Sie über die Gründung einer eigenen Kanzlei nach - oder sind Sie gerade in der Startphase und suchen nach dem für Sie passenden Geschäftsmodell? Dann haben Sie in diesem Dialogseminar die Gelegenheit diese Gedanken weiterzuführen. Lernen Sie Methoden kennen, die Ihnen helfen Ihre Kanzlei erfolgreich und profitabel zu entwickeln.
Zur Entwicklung eines erfolgversprechenden Geschäftsmodells werden Sie das bereits in vielen Unternehmen etablierte Verfahren des ‚Business Model Canvas‘ genauer kennenlernen und anschließend auf Ihre eigene Kanzlei übertragen. Außerdem erhalten Sie Hinweise zur inhaltlichen Ausgestaltung eines Businessplans.
Teilnehmerkreis
Lehrgangsteilnehmer, neu bestellte Steuerberater, Kanzleigründer, Kanzleikäufer, Kanzleinachfolger
Referent(en)
Dipl. Betriebswirt (FH) Thorsten Hesse, Fachberater – Kanzlei-Startup, DATEV eG
Themen
Erstes Kennenlernen des Business Model Canvas
Entwicklung eines Geschäftsmodells für das eigene Kanzlei-StartUp
Tipps und Tricks zur Erstellung eines Businessplans
Termine
