Teilnehmerkreis

Lehrgangsteilnehmer, neu bestellte Steuerberater, Kanzleigründer, Kanzleikäufer, Kanzleinachfolger

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zum Gründernetzwerk online steht Ihnen drei Tage vor und auch noch zwei Tage nach dem Veranstaltungstag zum Download zur Verfügung. Sie finden diese, nachdem Sie sich mit Ihren Zugangsdaten eingeloggt haben.

Allgemeine Informationen

Die Buchung der Veranstaltung ist auch noch am Arbeitstag vor dem gewünschten Termin möglich. Sie erhalten die Bestätigung mit den Zugangsdaten in den DATEV Mitteilungen der Kanzlei.

Kurz vor Ihrer Veranstaltung erhalten Sie eine Erinnerung per E-Mail an die bei DATEV hinterlegte E-Mail-Adresse. Sie enthält den direkten Link zu Ihrem "virtuellen Veranstaltungsraum" sowie weitere Informationen. Wir bitten Sie, sich etwa 15 - 30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung einzuloggen.

Weitere Informationen: Leistungsbeschreibung Dialogseminar online/Veranstaltung online (Dok.-Nr. 0903119)

Referent(en)

Dipl. Betriebswirt (FH) Thorsten Hesse, Fachberater – Kanzlei-Startup, DATEV eG