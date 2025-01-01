Kanzleinachfolge
- Handlungsplan für eine erfolgreiche Kanzleiübergabe
- Erarbeiten eines Kompetenzprofils zur Auswahl des richtigen Nachfolgers
- Vorbereitung auf Vertrags- und Preisverhandlungen
Sie interessieren sich für unsere Beratung? Bitte füllen Sie das Kontaktformular "Kostenloses Infogespräch" aus. Wir rufen Sie dann gerne unverbindlich an.
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Wir unterstützen Sie bei der Ausarbeitung eines erfolgreichen Nachfolgekonzepts sowie bei der Auswahl des richtigen Nachfolgers.
Die Regelung der eigenen Nachfolge ist für viele Kanzleiinhaber ein sensibles und persönliches Thema. Nur wer seine Nachfolge frühzeitig und sorgfältig plant wird den idealen Nachfolger finden und einen hohen Verkaufserlös erzielen. Bei diesem Prozess unterstützt DATEV-Consulting von Beginn an.
Wir diskutieren mit Ihnen mögliche Nachfolgeszenarien, zeigen auf welche Schritte im Einzelnen für eine erfolgreiche Kanzleiübergabe gegangen werden müssen und erläutern Chancen und Risiken. Durch das dabei erstellte Nachfolgekonzept werden Sie souverän und handlungssicher.
Wir unterstützen Sie auch bei der Auswahl des richtigen Nachfolgers, helfen Ihnen bei der Ausschreibung in ausgewählten Medien, analysieren mit Ihnen Kaufgesuche und unterstützen Sie bei Gesprächen mit Kaufinteressenten.
Inhalte
DATEV-Consulting bietet Ihnen Beratungen zu folgenden Themenfeldern:
-
Erstellen des Nachfolgekonzepts
-
Festlegen der zu erreichenden Ziele
-
Erarbeiten möglicher Übergabeszenarien
-
Ermitteln von Chancen und Risiken während des Übergabeprozesses
-
Erstellen eines detaillierten Handlungsplans mit festgelegten Schritten zur Kanzleiübergabe
-
-
Finden des passenden Nachfolgers
-
Ausarbeiten eines Kompetenzprofils für einen potentiellen Nachfolger
-
Sichten der eingehenden Interessentenschreiben und Prüfen auf Übereinstimmung mit den festgelegten Übergabezielen
-
Erstellen eines Leitfadens für Sondierungsgespräche
-
Bei Bedarf: Teilnahme eines Consultants an den Gesprächen mit Kaufinteressenten und anschließende Kandidateneinschätzung
-
Sie haben die Möglichkeit alle Themenfelder im Rahmen eines Projekts mit DATEV-Consulting durchzuführen. Gerne beraten wir Sie auch individuell zu ausgewählten Themenaspekten.
