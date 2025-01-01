Kanzleinachfolge

Wir unterstützen Sie bei der Ausarbeitung eines erfolgreichen Nachfolgekonzepts sowie bei der Auswahl des richtigen Nachfolgers.

Die Regelung der eigenen Nachfolge ist für viele Kanzleiinhaber ein sensibles und persönliches Thema. Nur wer seine Nachfolge frühzeitig und sorgfältig plant wird den idealen Nachfolger finden und einen hohen Verkaufserlös erzielen. Bei diesem Prozess unterstützt DATEV-Consulting von Beginn an.

Wir diskutieren mit Ihnen mögliche Nachfolgeszenarien, zeigen auf welche Schritte im Einzelnen für eine erfolgreiche Kanzleiübergabe gegangen werden müssen und erläutern Chancen und Risiken. Durch das dabei erstellte Nachfolgekonzept werden Sie souverän und handlungssicher.

Wir unterstützen Sie auch bei der Auswahl des richtigen Nachfolgers, helfen Ihnen bei der Ausschreibung in ausgewählten Medien, analysieren mit Ihnen Kaufgesuche und unterstützen Sie bei Gesprächen mit Kaufinteressenten.