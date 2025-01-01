Kollegenforum: Attraktiver Arbeitgeber - trotz Steuerberatung
Inhalte
Beschreibung
**"In unserer Kanzlei haben wir Zeit uns zu verändern und schaffen unsere Aufgaben ohne Stress."
**Das muss kein unerfüllbarer Wunsch bleiben!
Wenn Sie die Attraktivität Ihrer Kanzlei als Arbeitgeber steigern wollen, laden wir Sie herzlich ein, mit Gleichgesinnten diesen Fragen nachzugehen, praxistaugliche Lösungen zu diskutieren und Erfahrungen auszutauschen:
- Welche Führungskultur ist zukunftsweisend?
- Welche Ablauf- und Aufbaustrukturen sind passend?
- Wie könnte das Vergütungssystem aufgebaut sein?
- Wie machen wir auf unsere Kanzlei am Arbeitsmarkt aufmerksam?
- Was sind überzeugende Ideen, um Personal zu binden und zu gewinnen?
- Wie bringen wir Menschen dazu, erfolgreich zusammen zu arbeiten?
Was sind Kollegenforen?
Kollegenforen sind Veranstaltungen, in denen Berufskolleginnen und -kollegen Impulse und Wissen für bestimmte Lösungen und Prozesse weitergeben. Die Teilnehmenden können sich dabei auf Augenhöhe austauschen.
Mehr Infos zum Kollegenforum finden Sie unter: go.datev.de/kollegenforum
Inhalte
Das Kollegenforum lebt von den Beiträgen und Überlegungen aller. Impulse geben erfahrene Kanzleiinhaber und - Inhaberinnen, die sich gemeinsam mit den Teilnehmenden darüber austauschen. Bitte machen Sie sich daher im Vorfeld Gedanken, welches konkrete Thema Sie ansprechen möchten. Die Fragen werden in der Runde mit allen Teilnehmenden diskutiert und mit den Erfahrungen der Referenten und Empfehlungen ergänzt.
Details
Teilnehmerkreis
Inhaber, Inhaberinnen sowie Fachverantwortliche in der Personalarbeit, die ihre Kanzlei zu einem attraktiven Arbeitgeber gestalten wollen
Methodik
Austausch
Veranstaltungsort
Das Kollegenforum online wird mit dem Videokonferenzsystem Zoom durchgeführt.
Gerne testen wir mit Ihnen im Vorfeld Ihre Technik. Informationen hierzu erhalten Sie mit der Seminarbestätigung. Der Zugang funktioniert von nahezu jedem internetfähigen Gerät wie Tablet, Notebook oder PC. Eine Smartcard ist für die Teilnahme nicht erforderlich.
Dauer
Drei Stunden, vormittags oder nachmittags
Hinweis
Zu inhaltlichen Fragen berät Sie gerne Ihr kundenverantwortlicher Ansprechpartner.
Mehr Infos zum Kollegenforum finden Sie unter go.datev.de/kollegenforum
Referentinnen
Steuerberaterinnen und Steuerberater
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.