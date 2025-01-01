**"In unserer Kanzlei haben wir Zeit uns zu verändern und schaffen unsere Aufgaben ohne Stress."

**Das muss kein unerfüllbarer Wunsch bleiben!

Wenn Sie die Attraktivität Ihrer Kanzlei als Arbeitgeber steigern wollen, laden wir Sie herzlich ein, mit Gleichgesinnten diesen Fragen nachzugehen, praxistaugliche Lösungen zu diskutieren und Erfahrungen auszutauschen:

Welche Führungskultur ist zukunftsweisend?

Welche Ablauf- und Aufbaustrukturen sind passend?

Wie könnte das Vergütungssystem aufgebaut sein?

Wie machen wir auf unsere Kanzlei am Arbeitsmarkt aufmerksam?

Was sind überzeugende Ideen, um Personal zu binden und zu gewinnen?

Wie bringen wir Menschen dazu, erfolgreich zusammen zu arbeiten?

Was sind Kollegenforen?

Kollegenforen sind Veranstaltungen, in denen Berufskolleginnen und -kollegen Impulse und Wissen für bestimmte Lösungen und Prozesse weitergeben. Die Teilnehmenden können sich dabei auf Augenhöhe austauschen.

