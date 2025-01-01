Raus aus dem Hamsterrad, weg vom Nachtelefonieren und Belegsuchen und somit Zeit gewinnen für das Wesentliche. Wie soll das in einer kleineren Kanzlei funktionieren?

Nehmen Sie sich 3 Stunden Zeit und erleben Sie, wie sich der Referent, selbst Kanzleiinhaber, durch konsequente Umstrukturierung seiner Prozesse Entlastung im Alltag schafft. Damit entstehen Freiräume für ihn, seine Mitarbeiter und seine Mandanten.

Sie gestalten das Kollegenforum durch Ihre Impulse und Fragen aktiv mit. Zudem erhalten Sie Tipps und Tricks, so dass die Umstellung auf die digitalen Prozesse auch in kleinen Kanzleien gelingt.

Was sind Kollegenforen?

Kollegenforen sind Veranstaltungen, in denen Berufskolleginnen und -kollegen Impulse und Wissen für bestimmte Lösungen und Prozesse weitergeben. Die Teilnehmenden können sich dabei auf Augenhöhe austauschen.

