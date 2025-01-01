Kollegenforum: Jetzt loslegen - Auch kleinen Kanzleien gelingt der Einstieg in digitale Prozesse
Erfahren Sie, wie der Inhaber einer kleinen Kanzlei, durch konsequente Umstrukturierung seiner Prozesse, Entlastung im Alltag geschaffen hat.
Inhalte
Beschreibung
Raus aus dem Hamsterrad, weg vom Nachtelefonieren und Belegsuchen und somit Zeit gewinnen für das Wesentliche. Wie soll das in einer kleineren Kanzlei funktionieren?
Nehmen Sie sich 3 Stunden Zeit und erleben Sie, wie sich der Referent, selbst Kanzleiinhaber, durch konsequente Umstrukturierung seiner Prozesse Entlastung im Alltag schafft. Damit entstehen Freiräume für ihn, seine Mitarbeitenden und seine Mandantinnen und Mandanten.
Sie gestalten das Kollegenforum durch Ihre Impulse und Fragen aktiv mit. Zudem erhalten Sie Tipps und Tricks, so dass die Umstellung auf die digitalen Prozesse auch in kleinen Kanzleien gelingt.
Was sind Kollegenforen?
Kollegenforen sind Veranstaltungen, in denen Berufskolleginnen und -kollegen Impulse und Wissen für bestimmte Lösungen und Prozesse weitergeben. Die Teilnehmenden können sich dabei auf Augenhöhe austauschen.
Mehr Infos zum Kollegenforum finden Sie unter: go.datev.de/kollegenforum
Inhalte
Inhalt
-
Warum? - Entscheidung für den Umstieg auf digitale Prozesse
-
Weshalb? - Vorteile und Chancen einer digitalen Arbeitsweise
-
Wie? - Motivation und Vorgehen Mandanten mitzunehmen
-
Was? - Einbindung ausgewählter DATEV Anwendungen
Sie profitieren vom Dialog mit Berufskolleginnen und -Kollegen und können sich zu Ihren Fragen miteinander austauschen.
Ablauf
In der Vorstellungsrunde bringen alle Teilnehmenden Ihre Fragen und Anliegen vor. Es ist nützlich, dass Sie wissen, welche konkreten Inhalte Sie ansprechen wollen. Ihre Fragen werden in der Runde mit allen Teilnehmenden diskutiert und durch die Erfahrungen des Referenten ergänzt. Nach dem Kollegenforum können Sie mit neuen Impulsen in digitale Prozesse loslegen.
Nach etwa einem Monat findet ein weiterer Termin statt, um mit den Teilnehmern nachzufassen. Dieser zweite Online-Termin dauert eine Stunde und dient dem Austausch über die ersten Erfahrungen bei der Umsetzung. Die Kooperationskanzlei sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von DATEV stehen mit Rat und Tat zur Seite.
Details
Teilnehmende
Inhaberinnen und Inhaber einer kleinen Steuerberaterkanzlei, die digital einsteigen wollen.
Methodik
Austausch
Veranstaltungsort
Das Kollegenforum online wird mit dem Videokonferenzsystem Zoom durchgeführt.
Gerne testen wir mit Ihnen im Vorfeld Ihre Technik. Informationen hierzu erhalten Sie mit der Seminarbestätigung. Der Zugang funktioniert von nahezu jedem internetfähigen Gerät wie Tablet, Notebook oder PC. Eine Smartcard ist für die Teilnahme nicht erforderlich.
Dauer
3 Stunden, vormittags oder nachmittags
Hinweis
Zu inhaltlichen Fragen beraten Sie gerne Ihre kundenverantwortlichen Ansprechpartnerinnen und -Ansprechpartner.
Mehr Infos zum Kollegenforum finden Sie unter go.datev.de/kollegenforum
Referentinnen
Steuerberaterinnen und Steuerberater kleinerer Kanzleien, die die Kernprozesse bereits durchgängig digital gestaltet haben.
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Preise
Kollegenforum: Jetzt loslegen - Auch kleinen Kanzleien gelingt der Einstieg in digitale Prozesse
Erfahren Sie, wie der Inhaber einer kleinen Kanzlei, durch konsequente Umstrukturierung seiner Prozesse, Entlastung im Alltag geschaffen hat.