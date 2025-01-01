Sie setzen bereits DATEV Unternehmen online in ihrer Kanzlei ein und arbeiten weitgehend digital? Sie wollen verborgene Digitalisierungspotentiale mithilfe von Schnittstellen und Partnerlösungen des DATEV-Ökosystems erschließen?

Dann ist das Kollegenforum genau das Richtige für Sie.

In diesem Austauschformat erfahren Sie, wie Sie ohne Medienwechsel digitalisieren können und mit Partnern aus dem Ökosystem die Digitalisierung meistern. Nach dem Kollegenforum sind Sie in der Lage, fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, wie Sie mit Vorsystemen und Schnittstellen weiter vorgehen.

Außerdem lernen Sie, was Sie aus den DATEV-Tools zur digitalen Standortbestimmung wie dem DATEV-Reifegradcheck ableiten können und wie Sie Ihre Mitarbeitenden auf diesem Weg mitnehmen.

Was sind Kollegenforen?

Kollegenforen sind Veranstaltungen, in denen Berufskolleginnen und -kollegen Impulse und Wissen für bestimmte Lösungen und Prozesse weitergeben. Die Teilnehmenden können sich dabei auf Augenhöhe austauschen.

Nutzungsvoraussetzungen

Mittlere bis große Kanzleien mit mehr als 15 PC-Zählern/Lizenzen

Mehr Infos zum Kollegenforum finden Sie unter: www.datev.de/kollegenforum