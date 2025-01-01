Kollegenforum: Schnittstellen gemeinsam meistern: Prozesse neu gestalten - mit Struktur
Sie sind bereits digital aufgestellt, wollen aber einen Schritt weiter gehen? Sie sind offen für Schnittstellen- und Partnerlösungen? Hier sind Sie richtig
Inhalte
Beschreibung
Sie setzen bereits DATEV Unternehmen online in ihrer Kanzlei ein und arbeiten weitgehend digital? Sie wollen verborgene Digitalisierungspotentiale mithilfe von Schnittstellen und Partnerlösungen des DATEV-Ökosystems erschließen?
Dann ist das Kollegenforum genau das Richtige für Sie.
In diesem Austauschformat erfahren Sie, wie Sie ohne Medienwechsel digitalisieren können und mit Partnern aus dem Ökosystem die Digitalisierung meistern. Nach dem Kollegenforum sind Sie in der Lage, fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, wie Sie mit Vorsystemen und Schnittstellen weiter vorgehen.
Außerdem lernen Sie, was Sie aus den DATEV-Tools zur digitalen Standortbestimmung wie dem DATEV-Reifegradcheck ableiten können und wie Sie Ihre Mitarbeitenden auf diesem Weg mitnehmen.
Was sind Kollegenforen?
Kollegenforen sind Veranstaltungen, in denen Berufskolleginnen und -kollegen Impulse und Wissen für bestimmte Lösungen und Prozesse weitergeben. Die Teilnehmenden können sich dabei auf Augenhöhe austauschen.
Nutzungsvoraussetzungen
Mittlere bis große Kanzleien mit mehr als 15 PC-Zählern/Lizenzen
Mehr Infos zum Kollegenforum finden Sie unter: www.datev.de/kollegenforum
Details
Teilnehmerkreis
Inhaber und Inhaberinnen, Kanzlei-Partner und Mitarbeitende
Methodik
Austausch
Veranstaltungsort
Das Kollegenforum online wird mit dem Videokonferenzsystem Zoom durchgeführt.
Gerne testen wir mit Ihnen im Vorfeld Ihre Technik. Informationen hierzu erhalten Sie mit der Seminarbestätigung. Der Zugang funktioniert von nahezu jedem internetfähigen Gerät wie Tablet, Notebook oder PC. Eine Smartcard ist für die Teilnahme nicht erforderlich.
Dauer
Drei Stunden, vormittags oder nachmittags
Nutzungsvoraussetzungen
Inhalte
Neben den Einblicken in die eigenen Kanzleiprozesse lassen Sie die Referierenden an den Erfahrungen ihrer Mitarbeitenden teilhaben.
Diese Punkte werden besprochen:
-
Überblick über den Digitalisierungsstand mithilfe der Tools zur digitalen Standortbestimmung
-
Relevanz und Vorteile von Schnittstellen (APIs)
-
Wie verbinde ich das Vorsystem des Mandanten mit DATEV?
-
Wie verschaffe ich mir einen Überblick über die Vorsysteme meiner Mandanten?
-
Wie ich meinen Mitarbeitenden die Angst durch nutzenorientierte Kommunikation nehmen kann.
Referentinnen
Steuerberaterinnen und Steuerberater, die das Ökosystem der DATEV optimal einsetzen, sowie Mitarbeiter des DATEV-Vertriebs.
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Preise
Kollegenforum: Schnittstellen gemeinsam meistern: Prozesse neu gestalten - mit Struktur
