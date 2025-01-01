Kollegenforum: Von Null auf Digital: Grundlagen für die moderne Kanzlei
Im Austausch erhalten Sie einen Überblick, wie Sie die leistungserstellenden Prozesse und die Zusammenarbeit mit Mandanten verbessern können.
Inhalte
Beschreibung
Prozesse verschlanken, Mitarbeitende entlasten, sich selbst mehr Freiräume schaffen und gleichzeitig die Mandanten zufrieden stellen – ist das möglich?
Ja, doch wie geht man es an? Tauschen Sie sich auf Augenhöhe mit Gleichgesinnten über aktuelle Entwicklungen aus und holen sich Inspirationen und Tipps von den Referierenden, wie Sie neue Prozesse etablieren oder weiter ausbauen können. Wir bieten Ihnen mit dem Kollegenforum „Von Null auf Digital: Grundlagen für die moderne Kanzlei“ die Möglichkeit, Ihre Fragen mit Berufskolleginnen und -kollegen zu diskutieren und sich mit den Referierenden - selbst Steuerberaterinnen und -berater - über digitale Kanzleiabläufe auszutauschen.
Was sind Kollegenforen?
Kollegenforen sind Veranstaltungen, in denen Berufskolleginnen und -kollegen Impulse und Wissen für bestimmte Lösungen und Prozesse weitergeben. Die Teilnehmenden können sich dabei auf Augenhöhe austauschen.
Mehr Infos zum Kollegenforum finden Sie unter: www.datev.de/kollegenforum
Das könnten Themen für den Austausch sein:
-
Welche Werkzeuge und Tools haben Sie erfolgreich eingeführt?
-
Was läuft optimal? Was weniger?
-
Welche Projekte beschäftigen Sie derzeit?
-
Welche neuen Ansätze und Herangehensweisen gibt es?
-
Allgemeine Fragen
Die Agenda des Kollegenforums gestalten Sie selbst. In der Vorstellungsrunde bringen Sie und alle Teilnehmenden Ihre Fragen und Anliegen vor. Dazu machen Sie sich bitte im Vorfeld Gedanken, welches konkrete Thema Sie ansprechen wollen. Die Fragen werden in der Runde mit allen Teilnehmenden diskutiert und mit dem Erfahrungsschatz der Referierenden und deren Empfehlungen ergänzt.
Nach etwa einem Monat findet ein weiterer Termin statt, um mit den Teilnehmern nachzufassen. Dieser zweite Online-Termin dauert eine Stunde und dient dem Austausch über die ersten Erfahrungen bei der Umsetzung. Die Kooperationskanzlei sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von DATEV stehen mit Rat und Tat zur Seite.
Details
Teilnehmerkreis
Inhaber und Inhaberinnen, Partner und leitende Angestellte
Methodik
Austausch
Veranstaltungsort
Das Kollegenforum online wird mit dem Videokonferenzsystem Zoom durchgeführt.
Gerne testen wir mit Ihnen im Vorfeld Ihre Technik. Informationen hierzu erhalten Sie mit der Seminarbestätigung. Der Zugang funktioniert von nahezu jedem internetfähigen Gerät wie Tablet, Notebook oder PC. Eine Smartcard ist für die Teilnahme nicht erforderlich.
Dauer
3 Stunden, vormittags oder nachmittags
Hinweis
Zu inhaltlichen Fragen berät Sie gerne Ihr kundenverantwortlicher Ansprechpartner.
Referentinnen
Steuerberaterinnen und Steuerberater, die sich den Hürden der Digitalisierung gestellt haben, sowie Mitarbeitende des DATEV-Vertriebs.
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Preise
