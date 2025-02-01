Art.-Nr. 10155 | Kontenrahmen
Kontenrahmen Zahnärzte Basis SKR 04
- Kontenrahmen für Zahnärzte
Kurzinfo
Stand 02/2025
Inhalte
Beschreibung
Der Kontenrahmen für Zahnärzte basiert auf dem DATEV-Kontenrahmen SKR 04, ergänzt um branchenspezifische Konten (5. und 6. Stelle der Kontonummer).
Dem Kontenrahmen können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind. Am Ende des Kontenrahmens finden Sie die Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel.
Leistungen
0: Anlagevermögen
1: Umlaufvermögen
2: Eigenkapitalkonten
3: Fremdkapitalkonten
4: Betriebliche Erträge
5 und 6: Betriebliche Aufwendungen
7: Weitere Erträge und Aufwendungen
9: Vortrags-, Kapital-, Korrektur- und statistische Konten
