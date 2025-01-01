Diese Kurzübersicht soll Sie in den ersten Tagen des Arbeitens mit DATEV Mittelstand Faktura begleiten und "Ihr schneller Einstieg" in die Programmkomponenten DATEV Arbeitsplatz, Auftragswesen und Dokumentenablage sein. Sie erhalten, in mehrere Themenblöcke gegliedert, einen Überblick zu den wichtigsten Arbeitsschritten.

Erfahren Sie Wissenswertes über die neue Oberfläche und die Hilfemedien. Sie können entsprechend Ihrer Aufgaben fachspezifische Themen und Anleitungen nachschlagen.