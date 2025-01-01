Mandantenveranstaltung online - "Fit für die E-Rechnung"

Art.-Nr. 79125 | Mandantenveranstaltung online

Kurzinfo

Wissensgebiet Fachwissen
Methodik Mandantenveranstaltung online
Dauer ca. 2 Std.

Hinweis

Bei einer Vormittagsveranstaltung empfehlen wir den Beginn um 10:00 Uhr, bei einer Nachmittagsveranstaltung um 16:00 Uhr. Bitte beachten Sie die Voraussetzungen im Rahmen der nachfolgenden Beschreibung.

Inhalte

Beschreibung

Die elektronische Rechnung (E-Rechnung) gewinnt im Geschäftsverkehr zunehmend an Bedeutung. Der Empfang wird ausnahmslos für jedes Unternehmen bereits ab 1. Januar 2025 Pflicht. Auch die Pflicht zum Versand rückt immer näher. Doch gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen gibt es noch viel Unsicherheit und einen großen Informations- und Nachholbedarf.

Dabei können Unternehmen, die ihre Belegverarbeitung digitalisieren, ihre Prozesse optimieren und damit erhebliche Kosten einsparen. Unterstützen Sie daher Ihre Mandantinnen und Mandanten bei der Umsetzung der E-Rechnung und verbessern Sie die Zusammenarbeit durch durchgängig digitalisierte Prozesse.

Im Rahmen dieser Veranstaltung unterstützen wir Sie bei der Ansprache Ihrer Mandantinnen und Mandanten und geben konkrete Handlungsempfehlungen. Unsere erfahrenen SolutionPartner-Referenten führen Ihre Mandantinnen und Mandanten durch die Veranstaltung und stehen für Fragen bereit.

Voraussetzungen

Für eine erfolgreiche und nachhaltige Mandantenveranstaltung zum Thema E-Rechnung empfehlen wir:

  • Eine gute Vorbereitung:

    • Erfahrung mit DATEV Unternehmen online und dem Buchen digitaler Belege

    • Einen eigenen Fahrplan beim Thema E-Rechnung

  • Einladung von kleinen bis mittelgroßen Auftragsmandanten oder Selbstbuchern, die mit DATEV-Software arbeiten. Mandanten mit eigenen ERP-Systemen sind im Einzelfall zu betrachten.

Inhalte

Begrüßung durch Kanzlei und Referierende (ca. 5 Minuten)

Themenschwerpunkt 1: Gesetzliche Vorgaben (ca. 15 Minuten)

  • Gesetzliche Grundlagen – wer ist wann, wie betroffen?

  • Wichtige Informationen und Änderungen zur Gesetzgebung

Themenschwerpunkt 2: Anwendungsfälle (ca. 30 Minuten)

  • Anwendungsfall Rechnungsempfang

  • Anwendungsfall Rechnungsausgang

  • Anwendungsfall Archivierung elektronischer Rechnungen, digitales Bearbeiten und Weiterleiten

Pause ca. 15 min

Themenschwerpunkt 3: Blick in die Programme (ca. 30 Minuten)

  • Aufzeigen der E-Rechnungs-Lösungen

  • DATEV im Zusammenspiel mit Fremdlösungen

  • Reibungslose und sichere Kommunikation zwischen Kanzlei und Mandant

Zeit für Fragen: offene Diskussion ca. 25 Minuten

Details

Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie, dass durch die Nutzung eines Videokonferenzsystems in der Veranstaltung unter Umständen bestehende Mandatsverhältnisse offengelegt werden.

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber

  • Kanzleiführungskräfte

  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter

  • Kanzleien, deren Mandanten Auftragsmandanten oder Selbstbucher sind, die mit DATEV-Software buchen

  • Unternehmerinnen und Unternehmer

  • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen

Voraussetzungen

Bitte beachten Sie die oben im Rahmen der Beschreibung empfohlenen Voraussetzungen.

Preise

