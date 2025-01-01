Mandantenveranstaltung online - "Fit für die E-Rechnung"

Die elektronische Rechnung (E-Rechnung) gewinnt im Geschäftsverkehr zunehmend an Bedeutung. Der Empfang wird ausnahmslos für jedes Unternehmen bereits ab 1. Januar 2025 Pflicht. Auch die Pflicht zum Versand rückt immer näher. Doch gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen gibt es noch viel Unsicherheit und einen großen Informations- und Nachholbedarf.

Dabei können Unternehmen, die ihre Belegverarbeitung digitalisieren, ihre Prozesse optimieren und damit erhebliche Kosten einsparen. Unterstützen Sie daher Ihre Mandantinnen und Mandanten bei der Umsetzung der E-Rechnung und verbessern Sie die Zusammenarbeit durch durchgängig digitalisierte Prozesse.

Im Rahmen dieser Veranstaltung unterstützen wir Sie bei der Ansprache Ihrer Mandantinnen und Mandanten und geben konkrete Handlungsempfehlungen. Unsere erfahrenen SolutionPartner-Referenten führen Ihre Mandantinnen und Mandanten durch die Veranstaltung und stehen für Fragen bereit.

Voraussetzungen

Für eine erfolgreiche und nachhaltige Mandantenveranstaltung zum Thema E-Rechnung empfehlen wir: