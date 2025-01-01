Minijobs, 11. Auflage
- Geringfügigkeitsrichtlinien
- Relevante Übergangsregelungen
- Minijobs und gesetzlicher Mindestlohn ab 01.01.2026
Erscheinungstermin: vsl. April 2026
Beschreibung
In Unternehmen jeder Größe werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in geringfügigem Umfang beschäftigt. Die korrekte Abrechnung dieser Beschäftigungsverhältnisse hat seit Einführung des gesetzlichen Mindestlohns deutlich an Bedeutung gewonnen.
Das Kompaktwissen gibt Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuell neu geltenden lohnsteuer- und sozialversicherungsrechtlichen Regelungen. So wird das Meldeverfahren zur Sozialversicherung besprochen und auch die Abgabenbelastung für den Arbeitgeber.
Daneben sind die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns zum 01.01.2026 und die Anpassung der Geringfügigkeitsrichtlinien zu diesem Zeitpunkt Inhalt des Kompaktwissens.
Zahlreiche Praxishinweise und aktuelle Berechnungsbeispiele erleichtern Ihnen die Umsetzung in die Lohnabrechnungspraxis und machen auf mögliche Gefahrenquellen aufmerksam.
Kurzinfo
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal
DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal bündelt sämtliche elektronischen Dokumente zum Thema Lohn und Personal. Neben Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente) und Fachbüchern (als Datenbank-Dokumente) sind auch über 20 komprimierte Mandanten-Informationen (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Dateien) integriert – und das zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal (Art.-Nr. 65650)
Autor
Axel-Friedrich Foerster
Betriebswirt (VWA)
Herr Axel-Friedrich Foerster ist zuständig für Grundsatzfragen zum Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht bei dem Energieversorgungsunternehmen N-ERGIE AG in Nürnberg. Zuvor war er bei der Schwarz Gruppe und im Energiekonzern E.ON zentraler Ansprechpartner für Fragen der nationalen und internationalen Arbeitnehmerbesteuerung. Er verfügt über langjährige Erfahrungen und umfangreiches Praxiswissen und ist Mitglied in mehreren Fachgremien.
Details & Preise
