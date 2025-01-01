Mit dem Praktikanten-Paket erhalten Sie umfassende Arbeitsunterlagen, um Ihre Praktikanten in die Welt der Steuerberatung einzuführen. Im Selbststudium werden die Praxisfälle aus der Finanzbuchführung und Einkommensteuer bearbeitet. Die Fälle sind so konzipiert, dass diese ohne Vorkenntnisse erarbeitet werden können. Die Praktikanten arbeiten mit Musterdaten.

Sichern Sie sich das Praktikanten-Paket als kostenlose Datei zum Herunterladen und Ausdrucken. Sichern Sie sich somit den Erfolg und den Spaß an der Arbeit in Ihrer Steuerkanzlei.

Hinweis:

Beachten Sie bitte, dass zur Bearbeitung der Musterbestände ein Zugangsmedium (DATEV SmartCard/DATEV mIDentity Stick) benötigt wird.

Teilnehmerkreis

Für Praktikantinnen und Praktikanten in einer Steuerberaterkanzlei