Diese Arbeitsunterlage vermittelt Ihnen die theoretischen Grundlagen sowie den praxisbezogenen Einstieg in das Programm und unterstützt Sie beim gezielten Einsatz von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen.

Mithilfe eines durchgängigen Musterfalls orientiert sich der Aufbau der Arbeitsunterlage an den Arbeitsabläufen in der Praxis. Eingeleitet werden die zahlreichen Übungen immer durch eine Situationsbeschreibung, der dann Aufgaben dazu folgen. Anschließend erhalten Sie zu jeder gestellten Aufgabe die Lösung.

Zudem werden Sie mit vielen professionellen Tipps und Detailinformationen vertraut gemacht, um Ihre Buchführung rationell und routiniert erledigen zu können.