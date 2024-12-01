Programmwissen Buchführung mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen - E-Book
- Erfassung von Buchungssätzen anhand von Belegen
- Buchen der Bank manuell und elektronisch (KAM)
- Durchführung einer Monatsbuchführung
- Digitales Belegbuchen mit DATEV Unternehmen online
Übersicht
Diese Arbeitsunterlage vermittelt Ihnen die theoretischen Grundlagen sowie den praxisbezogenen Einstieg in das Programm und unterstützt Sie beim gezielten Einsatz von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen.
Mithilfe eines durchgängigen Musterfalls orientiert sich der Aufbau der Arbeitsunterlage an den Arbeitsabläufen in der Praxis. Eingeleitet werden die zahlreichen Übungen immer durch eine Situationsbeschreibung, der dann Aufgaben dazu folgen. Anschließend erhalten Sie zu jeder gestellten Aufgabe die Lösung.
Zudem werden Sie mit vielen professionellen Tipps und Detailinformationen vertraut gemacht, um Ihre Buchführung rationell und routiniert erledigen zu können.
Die Unterlagen sind ursprünglich für Mitglieder konzipiert. Fragen und Schwierigkeitsgrad orientieren sich an typischen Situationen im Berufsalltag. Die Unterlagen sind nicht zum Selbststudium geeignet.
Insbesondere im Bereich Kanzlei-Rechnungswesen empfehlen wir, unsere Musterfälle und E-Learnings zu verwenden. Von den FIBU-Praxistagen über den Musterfall Glaser Leu bis hin zur Fallstudie Kanzleipraxis bieten wir speziell für die Unterrichtssituation optimierte Musterfälle und begleitende E-Learnings auf DATEV Students online. Die Musterfälle und E-Learnings sind die optimale Vorbereitung auf unsere Zertifikate DATEV-Führerschein bzw. DATEV-Anwender Finanzbuchführung
Kurzinfo
Inhalte
Behandelte Themen
- Einleitung
- Buchungsperiode März – Nachbuchungen
- Buchungsperiode April – Vorbereitende Tätigkeiten
- Buchungsperiode April – Buchungserfassung
- Buchen der Bank elektronisch
- Anlagenbuchführung– Buchungen erzeugen
- Buchführung März korrigieren, abstimmen und auswerten
- Buchungsperiode März – abschließen
- Bearbeitung neues Buchführungs-Mandat
- Neuanlage in DATEV Unternehmen online
- Digitale Belege buchen
- Optimieren der Buchführung
- Weitere Aufgaben bei der Erstellung der Buchführung
- Index