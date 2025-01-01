Programmwissen Grundlagen der Abrechnung mit Lohn und Gehalt - E-BookPreis- und Lieferinformationen
Übersicht
Erlernen Sie den effizienten Umgang mit DATEV Lohn und Gehalt classic/comfort für Ihren Einsatz in der Praxis.
In dieser Arbeitsunterlage erfahren Sie, wie Lohnabrechnungen mit Lohn und Gehalt classic/comfort erstellt werden. Hierzu gehört die Erfassung, Verwaltung und Speicherung der Stamm-, Bewegungs- und Abrechnungsdaten vor Ort. Des Weiteren werden die Erstellung von Bescheinigungen, das Rückmeldeverfahren sowie die Sicherungen und die Archivierung von Auswertungen im Rechenzentrum behandelt.
Die Unterlagen sind ursprünglich für Mitglieder konzipiert. Fragen und Schwierigkeitsgrad orientieren sich an typischen Situationen im Berufsalltag. Die Unterlagen sind nicht zum Selbststudium geeignet.
Insbesondere im Bereich Personalwirtschaft empfehlen wir, unsere Musterfälle und E-Learnings zu verwenden. Wir bieten speziell für die Unterrichtssituation optimierte Musterfälle und begleitende E-Learnings auf DATEV Students online. Die Musterfälle und E-Learnings sind die optimale Vorbereitung auf unser Zertifikat DATEV-Anwender Lohn und Gehalt.
Kurzinfo
Inhalte
Behandelte Themen
DATEV Lohn und Gehalt – Überblick
Start in die Lohnabrechnung
Mandanten- und Personaldaten
Lohn- und Gehaltsabrechnung
DATEV Lohnprozess mit Online-/Cloud-Anwendungen
Gut zu wissen
Hilfemöglichkeiten bei Fragen im Rahmen der Lohnabrechnungserstellung
Index