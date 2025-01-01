Erlernen Sie den effizienten Umgang mit DATEV Lohn und Gehalt classic/comfort für Ihren Einsatz in der Praxis.

In dieser Arbeitsunterlage erfahren Sie, wie Lohnabrechnungen mit Lohn und Gehalt classic/comfort erstellt werden. Hierzu gehört die Erfassung, Verwaltung und Speicherung der Stamm-, Bewegungs- und Abrechnungsdaten vor Ort. Des Weiteren werden die Erstellung von Bescheinigungen, das Rückmeldeverfahren sowie die Sicherungen und die Archivierung von Auswertungen im Rechenzentrum behandelt.