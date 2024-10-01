Art.-Nr. 42697 | Bildungspartner-Angebot
Programmwissen Kostenrechnung mit DATEV für Neuanwender - E-Book
- Von Standardlösungen bis zu individuellen Lösungen
- Direkte Zuordnung der Kosten und Erlöse, Konten verteilen und Kostenstellen umlegen
- Individuelle Auswertungen erstellen und analysieren
Übersicht
In dieser Arbeitsunterlage lernen Sie, wie Sie die Kosten- und Leistungsrechnung einrichten, lesen und optimieren. Mit Hilfe eines durchgängigen Musterfalls können Sie die Kosten- und Leistungsrechnung Schritt für Schritt einrichten und an die jeweiligen Anforderungen im Unternehmen anpassen.
Hierbei unterstützen Sie praktische Übungen im Programm.
Die Unterlagen sind ursprünglich für Mitglieder konzipiert. Fragen und Schwierigkeitsgrad orientieren sich an typischen Situationen im Berufsalltag. Die Unterlagen sind nicht zum Selbststudium geeignet.
Kurzinfo
Stand 10/2024
Zielgruppe alle Bildungspartner
Format PDF
Inhalte
Behandelte Themen
- Transparenz mit DATEV Kostenrechnung
- Von der Einrichtung der Grund-Stammdaten bis zur fertigen Auswertung
- Mit Kostenstellen buchen oder Buchungen aufteilen
- Auswertungen analysieren und optimieren
- Kostenstellen zusammenfassen – Konsolidierung
- Zeilenstruktur bearbeiten
- Mit Kostenstelleneigenschaften zu individuellen Auswertungen
- Verrechnungen von Kostenstellen/-trägern
- Grafiken und weitere Auswertungen
- Weitere optionale Inhalte
- Lösungen
Preise
