Die Einführung von DATEV Rechteraum-Management online, hilft Administratoren bei der Entkopplung von den festen DATEV Strukturen bei den administrativen Tätigkeiten.

Der Administrator hat die Möglichkeit seine eigene Organisation flexibler an seine organisatorischen Bedürfnisse anzupassen und zu strukturieren (analog On-Premises-Umfeld). Im Zusammenspiel mit der Rechteverwaltung online erfolgt die Berechtigungsvergabe auf Basis des Rechteraum-Management online. Ein immenser Vorteil ist, dass Berechtigungsgruppen über die ganze Organisation erstellt werden können und nicht wie heute, nur über die Betriebsstätten.