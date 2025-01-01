Rechteraum-Management Online - Zusammenspiel mit der Rechteverwaltung online
- Vorstellung DATEV Rechteraum-Management online
- Zusammenspiel mit der Rechteverwaltung online
- Neue Funktionen und Verbesserungen
Inhalte
Beschreibung
Die Einführung von DATEV Rechteraum-Management online, hilft Administratoren bei der Entkopplung von den festen DATEV Strukturen bei den administrativen Tätigkeiten.
Der Administrator hat die Möglichkeit seine eigene Organisation flexibler an seine organisatorischen Bedürfnisse anzupassen und zu strukturieren (analog On-Premises-Umfeld). Im Zusammenspiel mit der Rechteverwaltung online erfolgt die Berechtigungsvergabe auf Basis des Rechteraum-Management online. Ein immenser Vorteil ist, dass Berechtigungsgruppen über die ganze Organisation erstellt werden können und nicht wie heute, nur über die Betriebsstätten.
Themen
Aktuelle Herausforderungen bei der Administration
Mehrwert DATEV Rechteraum-Management online (Stufe 1)
Zusammenspiel mit der Rechteverwaltung online
Live-Demo
Was ändert sich mit der Einführung der Anwendung DATEV Rechteraum-Management online?
Ausblick DATEV Rechteraum-Management online (Stufe 2)
Details
Teilnehmerkreis
Administratoren, Inhaber, KOB, Solution Partner, die die heutige Administration in der Rechteverwaltung online durchführen.
Methodik
Präsentation
Sie haben die Möglichkeit, den Foliensatz für Ihre jeweilige Veranstaltung als PDF-Dokument herunterzuladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center im Dokumet Dok.-Nr. 1035297 .
Termine
Hinweis
