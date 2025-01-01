Art.-Nr. 42155 | Bildungspartner-Angebot
Schulungsmodus in Lohn und Gehalt für Bildungspartner
- ausschließlich für den Unterrichtsbetrieb
- nur für lokal installierende DATEV Bildungspartner
- Simulation gesetzlich erforderlicher Datenübertragungen in den Lohnprogrammen
Einmalig
0,00 €
Um einen reibungslosen Einsatz der Lohnprogramme im Schulungsbetrieb zu ermöglichen, ist die Simulation der gesetzlich erforderlichen Datenübertragung notwendig. Dazu müssen Sie den Schulungsmodus aktivieren.
Um den Schulungsmodus zu aktivieren, benötigen Sie den hier bestellbaren Download. Bitte lesen Sie die im Download enthaltene Anleitung und gehen Sie wie dort beschrieben vor.
Anleitung
Reg-Datei
