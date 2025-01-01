Die Bearbeitungsform Standard bietet eine einfache Belegbearbeitung mit einem einfachen Zahlungsprozess direkt vom Belegbild. Bei der Bearbeitungsform Erweitert können im Unternehmen buchungsrelevante Daten zum Beleg vorerfasst und die Belege mit weiteren Zahlungsinformationen über eine Rechnungsliste bezahlt werden. Details zu den Unterschieden finden Sie unter "Weitere Informationen".
Weitere Informationen
Welche Bearbeitungsform nutzen Sie?
Hier erfahren Sie, wie Sie herausfinden, welche Bearbeitungsform Sie nutzen. (PDF)
Belege online "Standard" / Bank online – Belege bearbeiten und bezahlen
In diesem Video erfahren Sie, wie Sie in Belege und Bank online Bearbeitungsform Standard Belege bearbeiten und bezahlen.
Belege online "Erweitert" / Bank online – Belege bearbeiten und bezahlen
In diesem Video sehen Sie, wie Sie in Belege und Bank Bearbeitungsform Erweitert Belege bearbeiten und bezahlen.
Bank online - Kontoumsätze prüfen
In diesem Video sehen Sie, wie Sie die Kontoumsätze prüfen und digitale Belege zuordnen können.