Die Bearbeitungsform Standard bietet eine einfache Belegbearbeitung mit einem einfachen Zahlungsprozess direkt vom Belegbild. Bei der Bearbeitungsform Erweitert können im Unternehmen buchungsrelevante Daten zum Beleg vorerfasst und die Belege mit weiteren Zahlungsinformationen über eine Rechnungsliste bezahlt werden. Details zu den Unterschieden finden Sie unter "Weitere Informationen".