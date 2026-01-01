Was ist der DATEV-Benutzer?

Bei der Anlage des DATEV-Benutzers wird ein eindeutiger und durchgängiger Benutzerbezug zwischen dem Windows-Benutzer, DATEV Benutzerverwaltung und der Person im Rechenzentrum hergestellt. Damit kann der DATEV-Benutzer als Anmeldeverfahren für DATEV-Cloud-Anwendungen verwendet werden.

Wie komme ich an einen DATEV-Benutzer?

Ein DATEV-Benutzer wird vom Administrator in der DATEV Benutzerverwaltung angelegt und mit einer Person im Rechenzentrum verknüpft.

Wo kann ich den DATEV-Benutzer verwenden?

Der DATEV-Benutzer kann nur in Netzwerken mit einem DATEV-Kommunikationsserver in Verbindung mit den DFÜ-Profilen DFÜ im Netzbetrieb oder WTS: DFÜ im Netzbetrieb verwendet werden. Nicht alle DATEV-Cloud-Anwendungen unterstützen eine Anmeldung mit dem DATEV-Benutzer.