Was ist der DATEV-Benutzer? 

Bei der Anlage des DATEV-Benutzers wird ein eindeutiger und durchgängiger Benutzerbezug zwischen dem Windows-Benutzer, DATEV Benutzerverwaltung und der Person im Rechenzentrum hergestellt. Damit kann der DATEV-Benutzer als Anmeldeverfahren für DATEV-Cloud-Anwendungen verwendet werden.  

Wie komme ich an einen DATEV-Benutzer? 

Ein DATEV-Benutzer wird vom Administrator in der DATEV Benutzerverwaltung angelegt und mit einer Person im Rechenzentrum verknüpft. 

Wo kann ich den DATEV-Benutzer verwenden? 

Der DATEV-Benutzer kann nur in Netzwerken mit einem DATEV-Kommunikationsserver in Verbindung mit den DFÜ-Profilen DFÜ im Netzbetrieb oder WTS: DFÜ im Netzbetrieb verwendet werden.  Nicht alle DATEV-Cloud-Anwendungen unterstützen eine Anmeldung mit dem DATEV-Benutzer. 

Anmeldefenster mit DATEv-Benutzer

Mit dem DATEV-Benutzer am DATEV-Konto anmelden

Im DATEV-Konto-Anmeldefenster wird die Schaltfläche DATEV-Benutzer über Kommunikationsserver angezeigt, wenn die aufgerufene Anwendung den DATEV-Benutzer unterstützt.

Anwendungen, die den DATEV-Benutzer nicht unterstützen, zeigen diese Schaltfläche im DATEV-Konto-Anmeldefenster nicht an.

DATEV Service-Assistent (KI-Angebot)

DATEV Service-Assistent beantwortet Ihre Fragen zum DATEV-Benutzer auf Basis der Inhalte des DATEV Hilfe-Center. Sie erhalten auf Ihre Fragen KI-generierte Antworten in Echtzeit.

Wichtig: Achten Sie darauf, keine berufsrechtlich geschützten, personenbezogenen oder sonstige besonders sensible Daten einzugeben.

 