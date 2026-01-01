Was ist der DATEV-Benutzer?
Bei der Anlage des DATEV-Benutzers wird ein eindeutiger und durchgängiger Benutzerbezug zwischen dem Windows-Benutzer, DATEV Benutzerverwaltung und der Person im Rechenzentrum hergestellt. Damit kann der DATEV-Benutzer als Anmeldeverfahren für DATEV-Cloud-Anwendungen verwendet werden.
Wie komme ich an einen DATEV-Benutzer?
Ein DATEV-Benutzer wird vom Administrator in der DATEV Benutzerverwaltung angelegt und mit einer Person im Rechenzentrum verknüpft.
Wo kann ich den DATEV-Benutzer verwenden?
Der DATEV-Benutzer kann nur in Netzwerken mit einem DATEV-Kommunikationsserver in Verbindung mit den DFÜ-Profilen DFÜ im Netzbetrieb oder WTS: DFÜ im Netzbetrieb verwendet werden. Nicht alle DATEV-Cloud-Anwendungen unterstützen eine Anmeldung mit dem DATEV-Benutzer.
Mit dem DATEV-Benutzer am DATEV-Konto anmelden
Im DATEV-Konto-Anmeldefenster wird die Schaltfläche DATEV-Benutzer über Kommunikationsserver angezeigt, wenn die aufgerufene Anwendung den DATEV-Benutzer unterstützt.
Anwendungen, die den DATEV-Benutzer nicht unterstützen, zeigen diese Schaltfläche im DATEV-Konto-Anmeldefenster nicht an.
DATEV Service-Assistent (KI-Angebot)
DATEV Service-Assistent beantwortet Ihre Fragen zum DATEV-Benutzer auf Basis der Inhalte des DATEV Hilfe-Center. Sie erhalten auf Ihre Fragen KI-generierte Antworten in Echtzeit.
Wichtig: Achten Sie darauf, keine berufsrechtlich geschützten, personenbezogenen oder sonstige besonders sensible Daten einzugeben.