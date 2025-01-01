In einer Cloud-Anwendung anmelden
1. Starten Sie im Browser Ihres PC die gewünschte DATEV-Cloud-Anwendung (z. B. DATEV Unternehmen online) und wählen Sie als Anmeldeverfahren DATEV SmartLogin.
2. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone die App DATEV SmartLogin und melden Sie sich an.
3. Scannen Sie mit Ihrem Smartphoneden im Browser angezeigten QR-Code.
Die DATEV-Cloud-Anwendung startet.
Weitere Informationen finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 0904183
In einer DATEV-App anmelden
Voraussetzung: DATEV SmartLogin und weitere DATEV-Apps (z. B. Upload mobil) sind auf demselben mobilen Gerät installiert.
1. Öffnen Sie die gewünschte App (z. B. Upload mobil).
2. Wählen Sie Mit DATEV SmartLogin anmelden.
3. Melden Sie sich an der SmartLogin-App an.
Falls notwendig wird auf die Aktivierung der Funktion "App-Login" hingewiesen.
4. Erteilen Sie die Berechtigung über Ich stimme zu.
Die App wird angemeldet und Sie können die gewünschte Funktion (z. B. Dokumenten Upload) nutzen.
Weitere Informationen finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 0904178
Brauchen Sie Unterstützung beim Anmelden?
Sie können sich von unserem SmartLogin-Bot führen lassen.
Sie erfahren, was nötig ist, um Ihre gewünschte Anwendung nutzen zu können.