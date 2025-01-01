1. Starten Sie im Browser Ihres PC die gewünschte DATEV-Cloud-Anwendung (z. B. DATEV Unternehmen online) und wählen Sie als Anmeldeverfahren DATEV SmartLogin.

2. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone die App DATEV SmartLogin und melden Sie sich an.

3. Scannen Sie mit Ihrem Smartphoneden im Browser angezeigten QR-Code.

Die DATEV-Cloud-Anwendung startet.

Weitere Informationen finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 0904183